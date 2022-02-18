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СрочноДва человека погибли в аварии под Новосибирском
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Водитель и пассажир «Мазды» погибли в лобовом ДТП на трассе под Новосибирском

На месте работают спецслужбы

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У минивэна полностью смята передняя часть

У минивэна полностью смята передняя часть

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Утром 18 февраля в Искитимском районе Новосибирской области произошло ДТП, погибли два человека.

— Лобовое столкновение двух автомобилей. На участке Бердск — Искитим. Если не ошибаюсь, участок перед Лебедевкой. Где протекает река, — коротко описал НГС ситуацию очевидец аварии Федор.

Он добавил, что на месте работали спецслужбы, но машины скорой помощи не было.

Как сообщает паблик «АСТ-54» ВКонтакте со ссылкой на свидетелей ДТП, на дороге рядом с машинами лежат два мужских тела, прикрытых одеялами.

В пресс-службе ГУ МВД по региону подтвердили информацию о погибших. Погибли водитель и пассажир автомобиля Mazda 3, ещё один пассажир из этой машины госпитализирован.

— По предварительной информации, около 9:10 на территории Искитимского района на 47 километре автодороги Р-256, водитель автомобиля Mazda MPV 1966 года рождения, двигаясь со стороны Новосибирска в сторону Барнаула, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Mazda 3, под управлением водителя 1987 года рождения, — сообщили в полиции.

Сегодня ночью в Татарском районе Новосибирской области на автодороге К-20 Татарск — Усть-Тарка произошла смертельная авария. Погибло трое человек, в том числе 7-летний ребенок.

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