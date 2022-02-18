«Меня чуть не задело»: появилось видео смертельной аварии на трассе под Новосибирском

Момент утренней аварии на трассе в Искитимском районе попал на видеорегистратор нашего читателя — он поделился записью. На кадрах видно, как минивэн Mazda MPV выезжает из правого ряда на встречную полосу, где сталкивается автомобилем Mazda 3.

— Пролетел мимо меня, меня чуть не задело. Я остановился, вышел. В «Мазде 3» мужчина сидел еще живой. Его зажало хорошо, потому что руль аж назад ушел. Подушка сработала. А второй был сзади. Я так и не понял, то ли его с переднего сидения забросило назад, то ли он изначально сзади был. Тоже его зажало. Народ набежал, скорую вызвали. Со второй машины парень один выскочил, больше никого не видел, — рассказал очевидец аварии и автор видео Евгений.