«Меня чуть не задело»: появилось видео смертельной аварии на трассе под Новосибирском

Момент утренней аварии на трассе в Искитимском районе попал на видеорегистратор нашего читателя — он поделился записью. На кадрах видно, как минивэн Mazda MPV выезжает из правого ряда на встречную полосу, где сталкивается автомобилем Mazda 3.
— Пролетел мимо меня, меня чуть не задело. Я остановился, вышел. В «Мазде 3» мужчина сидел еще живой. Его зажало хорошо, потому что руль аж назад ушел. Подушка сработала. А второй был сзади. Я так и не понял, то ли его с переднего сидения забросило назад, то ли он изначально сзади был. Тоже его зажало. Народ набежал, скорую вызвали. Со второй машины парень один выскочил, больше никого не видел, — рассказал очевидец аварии и автор видео Евгений.
По его словам, Mazda 3 перед ним ехала со скоростью около 60 км/ч. Евгений уехал до приезда скорой помощи.
Авария случилась сегодня утром на 47-м километре автодороги Р-256. По предварительной информации, водитель автомобиля Mazda MPV 1966 года рождения, двигаясь со стороны Новосибирска в сторону Барнаула, выехал на встречную полосу. Там он совершил столкновение с автомобилем Mazda 3 под управлением водителя 1987 года рождения. Водитель и пассажир Mazda 3 скончались на месте.