Погоня по центру Новосибирска закончилась благодаря фуре — эпичное видео из автомобиля ГИБДД

Полиция объяснила, почему автоинспекторы в Новосибирске устроили погоню за белым Honda Fit ночью 4 апреля. Оказалось, что 19-летний водитель отказался останавливаться. Как отметили в пресс-службе МВД по Новосибирской области, молодой человек был трезвым, но без прав.
Honda Fit заметили на улице Волочаевской. Белый автомобиль ехал со стороны Высоцкого в сторону Лазурной. Водитель проигнорировал требования ГИБДД остановиться, и началась погоня.
— В результате преследования данный водитель был задержан по адресу Бердское шоссе, 4/1. Задержанным оказался 19-летний местный житель, — рассказали в пресс-службе МВД.
Пресс-служба ГИБДД по Новосибирску показала видео из салона автомобиля. На видео заметно, что погоня закончилась благодаря фуре, которая перекрыла дорогу.
В отношении водителя составили два административных протокола за вождение без прав и невыполнение требований об остановке.
В конце марта в Бердске экипажи ППС и ГИБДД пустились в погоню за Toyota Raum. Как пояснили в пресс-службе регионального МВД, в отделение полиции поступило сообщение об уличном конфликте, на место отправили экипажи.