Погоня по центру Новосибирска закончилась благодаря фуре — эпичное видео из автомобиля ГИБДД

Полиция объяснила, почему автоинспекторы в Новосибирске устроили погоню за белым Honda Fit ночью 4 апреля. Оказалось, что 19-летний водитель отказался останавливаться. Как отметили в пресс-службе МВД по Новосибирской области, молодой человек был трезвым, но без прав.