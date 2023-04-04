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Тема дняПогоня закончилась из-за фуры
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Погоня по центру Новосибирска закончилась благодаря фуре — эпичное видео из автомобиля ГИБДД

На водителя «Хонды» составили два протокола

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Погоню заметили сегодня в центре Новосибирска около 2 часов ночи

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Полиция объяснила, почему автоинспекторы в Новосибирске устроили погоню за белым Honda Fit ночью 4 апреля. Оказалось, что 19-летний водитель отказался останавливаться. Как отметили в пресс-службе МВД по Новосибирской области, молодой человек был трезвым, но без прав.

Honda Fit заметили на улице Волочаевской. Белый автомобиль ехал со стороны Высоцкого в сторону Лазурной. Водитель проигнорировал требования ГИБДД остановиться, и началась погоня.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Полиция перекрыла дорогу фурой

Видео: ГИБДД по Новосибирску

— В результате преследования данный водитель был задержан по адресу Бердское шоссе, 4/1. Задержанным оказался 19-летний местный житель, — рассказали в пресс-службе МВД.

Пресс-служба ГИБДД по Новосибирску показала видео из салона автомобиля. На видео заметно, что погоня закончилась благодаря фуре, которая перекрыла дорогу.

В отношении водителя составили два административных протокола за вождение без прав и невыполнение требований об остановке.

В конце марта в Бердске экипажи ППС и ГИБДД пустились в погоню за Toyota Raum. Как пояснили в пресс-службе регионального МВД, в отделение полиции поступило сообщение об уличном конфликте, на место отправили экипажи.

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