Под Новосибирском полиция бросилась в погоню за «Тойотой» — видео преследования

В Бердске вечером 26 марта экипажи ППС и ГИБДД пустились в погоню за Toyota Raum. Как пояснили в пресс-службе регионального МВД, в отделение полиции поступило сообщение об уличном конфликте, на место отправили экипажи. После прибытия силовиков один из участников потасовки попытался скрыться.
— Личности участников конфликта установлены, они были доставлены в отдел для дальнейшего разбирательства.
По словам очевидцев, погоня продолжалась от улицы Боровой до перекреста улиц Павлова и Красная Сибирь. Видео преследования опубликовали в группе «АвтоБердск» во «ВКонтакте».
Ранее в Новосибирске экипаж ДПС ГИБДД пустился в погоню за Toyota Allion. Преследование началось после того, как в Центральном районе остановили автомобиль и от водителя исходил резкий запах алкоголя.