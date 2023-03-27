Под Новосибирском полиция бросилась в погоню за «Тойотой» — видео преследования

В Бердске вечером 26 марта экипажи ППС и ГИБДД пустились в погоню за Toyota Raum. Как пояснили в пресс-службе регионального МВД, в отделение полиции поступило сообщение об уличном конфликте, на место отправили экипажи. После прибытия силовиков один из участников потасовки попытался скрыться.

