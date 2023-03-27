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Тема дняПолиция устроила погоню за «Тойотой»
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Под Новосибирском полиция бросилась в погоню за «Тойотой» — видео преследования

Сотрудники МВД преследовали участника уличного конфликта

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Погоня продолжалась несколько минут

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В Бердске вечером 26 марта экипажи ППС и ГИБДД пустились в погоню за Toyota Raum. Как пояснили в пресс-службе регионального МВД, в отделение полиции поступило сообщение об уличном конфликте, на место отправили экипажи. После прибытия силовиков один из участников потасовки попытался скрыться.

— Личности участников конфликта установлены, они были доставлены в отдел для дальнейшего разбирательства. 52-летнему потерпевшему выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, — пояснили в ведомстве.

По словам очевидцев, погоня продолжалась от улицы Боровой до перекреста улиц Павлова и Красная Сибирь. Видео преследования опубликовали в группе «АвтоБердск» во «ВКонтакте».

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента

Видео: «АвтоБердск» / Vk.com

Ранее в Новосибирске экипаж ДПС ГИБДД пустился в погоню за Toyota Allion. Преследование началось после того, как в Центральном районе остановили автомобиль и от водителя исходил резкий запах алкоголя.

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