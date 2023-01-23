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Сотрудники ГИБДД бросились в погоню за лихачом на Toyota и загнали его в сугроб — видео преследования

Водитель автомобиля оказался пьян

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Автомобиль врезался в сугроб

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В Новосибирске ночью 23 января экипаж ДПС ГИБДД пустился в погоню за Toyota Allion. Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД, преследование началось после того, как в Центральном районе остановили автомобиль, от водителя которого исходил резкий запах алкоголя.

— На законное требование инспектора ДПС предъявить документы водитель Toyota Allion начал движение и предпринял попытку скрыться. Но, не справившись с управлением, совершил наезд на сугроб, после чего был задержан инспекторами ДПС, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

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Погоня была ночью 23 января

Видео: АСТ-54

По опубликованному в группе во «ВКонтакте» «АСТ-54» видео заметно, что водитель выскочил из автомобиля и побежал в сторону леса. Как добавили в ГИБДД, на 25-летнего мужчину составлены административные протоколы по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» и статье 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности». Водителя для дальнейшего разбирательства доставили в полицию.

В Новосибирске сегодня, 23 января, утром в 05:45 автомобиль, которым управлял 59-летний водитель, врезался в ограждение на перекрытом путепроводе.

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