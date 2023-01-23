Сотрудники ГИБДД бросились в погоню за лихачом на Toyota и загнали его в сугроб — видео преследования

По опубликованному в группе во «ВКонтакте» «АСТ-54» видео заметно, что водитель выскочил из автомобиля и побежал в сторону леса. Как добавили в ГИБДД, на 25-летнего мужчину составлены административные протоколы по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» и статье 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности». Водителя для дальнейшего разбирательства доставили в полицию.

