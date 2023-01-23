Сотрудники ГИБДД бросились в погоню за лихачом на Toyota и загнали его в сугроб — видео преследования

В Новосибирске ночью 23 января экипаж ДПС ГИБДД пустился в погоню за Toyota Allion. Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД, преследование началось после того, как в Центральном районе остановили автомобиль, от водителя которого исходил резкий запах алкоголя.
— На законное требование инспектора ДПС предъявить документы водитель Toyota Allion начал движение и предпринял попытку скрыться. Но, не справившись с управлением, совершил наезд на сугроб, после чего был задержан инспекторами ДПС, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
По опубликованному в группе во «ВКонтакте» «АСТ-54» видео заметно, что водитель выскочил из автомобиля и побежал в сторону леса. Как добавили в ГИБДД, на
В Новосибирске сегодня, 23 января, утром в 05:45 автомобиль, которым управлял