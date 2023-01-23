Ford Mondeo влетел в ограждение на площади Будагова — водителя госпитализировали

В Новосибирске сегодня, 23 января, утром в 05:45 столкнулись два автомобиля. Автомобиль, которым управлял
— Водитель, управляя автомобилем Ford Mondeo, следовал по площади имени инженера Будагова со стороны ул. Красный проспект в сторону улицы Большевистская и в пути следования, напротив дома
Во врезавшийся Ford Mondeo въехал автомобиль Nissan Expert под управлением
Водителя Ford Mondeo с различными травмами доставили в лечебное учреждение. Характер травм уточняется, сотрудники ГИБДД устанавливают причины ДТП.
Площадь Будагова была перекрыта на три месяца в начале декабря. НГС сделал схему проезда.