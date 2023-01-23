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Ford Mondeo влетел в ограждение на площади Будагова — водителя госпитализировали

Nissan Expert врезался в стоящий Ford Mondeo

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ДТП произошло рано утром

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В Новосибирске сегодня, 23 января, утром в 05:45 столкнулись два автомобиля. Автомобиль, которым управлял 59-летний водитель, врезался в ограждение на перекрытом путепроводе.

— Водитель, управляя автомобилем Ford Mondeo, следовал по площади имени инженера Будагова со стороны ул. Красный проспект в сторону улицы Большевистская и в пути следования, напротив дома № 2/1 по улице Красный проспект, совершил наезд на разделительное ограждение, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Во врезавшийся Ford Mondeo въехал автомобиль Nissan Expert под управлением 37-летнего водителя.

Nissan Expert наехал на стоящий автомобиль

Nissan Expert наехал на стоящий автомобиль

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Водителя Ford Mondeo с различными травмами доставили в лечебное учреждение. Характер травм уточняется, сотрудники ГИБДД устанавливают причины ДТП.

Площадь Будагова была перекрыта на три месяца в начале декабря. НГС сделал схему проезда.

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