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Движение на площади Будагова собираются ограничить на 3 месяца — показываем схему

Закрытые участки можно будет объехать по другим улицам

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Ограничения связаны со строительством четвертого моста

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В Новосибирске планируют ограничить движение ночью на площади Будагова с 3 января по 1 апреля 2023 года. Проект постановления опубликован на муниципальном сайте.

Согласно документу, 3 января закроют проезжую часть путепровода в направлении от Красного проспекта в сторону Первомайского района. Движение организуют по противоположной стороне. Также ограничения будут действовать ночью с 00:00 до 05:00.

Проезд закроют через площадь Будагова по направлению от Фабричной в сторону Большевистской (с объездом по улице Спартака), через площадь по путепроводу (с объездом по кольцу), и через площадь от Большевистской в сторону Фабричной (объезд — по Ипподромской).

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Ограничения связаны с монтажом металлических балок на стройке четвертого моста.

В конце ноября стройку четвертого моста в Новосибирске сняли с высоты. Посмотрите на видео, как выглядит этот объект.

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Мэрия НовосибирскаОграничение движенияЧетвертый мостПлощадь Будагова
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