Движение на площади Будагова собираются ограничить на 3 месяца — показываем схему

В Новосибирске планируют ограничить движение ночью на площади Будагова с 3 января по 1 апреля 2023 года. Проект постановления опубликован на муниципальном сайте.
Согласно документу, 3 января закроют проезжую часть путепровода в направлении от Красного проспекта в сторону Первомайского района. Движение организуют по противоположной стороне. Также ограничения будут действовать ночью с 00:00 до 05:00.
Проезд закроют через площадь Будагова по направлению от Фабричной в сторону Большевистской (с объездом по улице Спартака), через площадь по путепроводу (с объездом по кольцу), и через площадь от Большевистской в сторону Фабричной (объезд — по Ипподромской).
Ограничения связаны с монтажом металлических балок на стройке четвертого моста.
В конце ноября стройку четвертого моста в Новосибирске сняли с высоты. Посмотрите на видео, как выглядит этот объект.