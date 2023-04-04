Восемь машин ГИБДД бросились в погоню за автомобилем — видео с ночной дороги Новосибирска

В Новосибирске ночью 4 апреля по Красному проспекту восемь автомобилей ГИБДД бросились в погоню за белой машиной. Момент преследования попал на камеры «Электронного города».
Погоня была около двух часов ночи. На перекрестке улицы Гоголя — Красного проспекта автомобили оказались в 02:38.
Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу МВД по Новосибирской области. На момент публикации ответа не было.
В конце марта в Бердске экипажи ППС и ГИБДД пустились в погоню за Toyota Raum. Как пояснили в пресс-службе регионального МВД, в отделение полиции поступило сообщение об уличном конфликте, на место отправили экипажи.