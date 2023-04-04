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Тема дняПогоня на Красном проспекте
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Восемь машин ГИБДД бросились в погоню за автомобилем — видео с ночной дороги Новосибирска

Преследование произошло на Красном проспекте

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Восемь автомобилей с мигалкой попали на видео

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В Новосибирске ночью 4 апреля по Красному проспекту восемь автомобилей ГИБДД бросились в погоню за белой машиной. Момент преследования попал на камеры «Электронного города».

Погоня была около двух часов ночи. На перекрестке улицы Гоголя — Красного проспекта автомобили оказались в 02:38.

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Погоня проходила ночью во вторник

Видео: «Электронный город»

Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу МВД по Новосибирской области. На момент публикации ответа не было.

В конце марта в Бердске экипажи ППС и ГИБДД пустились в погоню за Toyota Raum. Как пояснили в пресс-службе регионального МВД, в отделение полиции поступило сообщение об уличном конфликте, на место отправили экипажи.

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