Сибиряки получили доступ к торговой интернет-площадке и перехватили груз с едой и алкоголем на 2 миллиона

По данным следствия, в конце февраля 2022 года перевозчик согласовал доставку груза из Барнаула в Кемерово. Подозреваемые получили доступ к интернет-площадке. Они отправили водителю, который вез груз, документы с новым адресом доставки. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

