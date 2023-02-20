Сибиряки получили доступ к торговой интернет-площадке и перехватили груз с едой и алкоголем на 2 миллиона

Четырех новосибирцев подозревают в похищении 20 тонн продуктов и алкоголя, которые везли из Барнаула в Кемерово. Общая стоимость товара составила больше
По данным следствия, в конце февраля 2022 года перевозчик согласовал доставку груза из Барнаула в Кемерово. Подозреваемые получили доступ к интернет-площадке. Они отправили водителю, который вез груз, документы с новым адресом доставки. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
— Груз доставили из Барнаула на одну из продуктовых баз Новосибирска, где продукты питания и алкоголь перегрузили из полуприцепа-рефрижератора в грузовые автомобили меньшего тоннажа и с целью сокрытия похищенного вывезли на склад, подконтрольный задержанным, — рассказали в управлении.
Затем товар несколько раз перевозили, чтобы скрыть следы похищения.
Следователи Алтайского ЛУ МВД возбудили уголовное дело по статье за кражу, совершенную в особо крупном размере (пункт «б» части 4 статьи 158 УК РФ). Подозреваемых задержали, груз изъяли и передали владельцу. Одного из них заключили под стражу, трое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
У одного из подозреваемых в ходе обыска обнаружили более
В сентябре НГС писал, как полицейские в Карасуке ворвались на склад, где нашли тысячи пачек контрафактных сигарет и бутылок с алкоголем. Видео со штурмом можно посмотреть здесь.