Силовики ворвались на склад с контрафактными сигаретами и алкоголем — оперативное видео

Как объяснили в ведомстве, подозреваемые — трое мужчин и женщина в возрасте от 34 до 46 лет, двое из которых ранее судимы. По версии следствия, они занимались реализацией немаркированной алкогольной и табачной продукции на территории Карасукского района Новосибирской области. Для хранения и сбыта товара подозреваемые арендовали склад на одном из рынков в Карасуке.