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Силовики ворвались на склад с контрафактными сигаретами и алкоголем — оперативное видео

Там обнаружили немаркированный товар минимум на 2,5 миллиона рублей

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Оперативное видео было опубликовано полицейскими

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Полицейские ворвались на склад, где нашли тысячи пачек контрафактных сигарет и бутылок с алкоголем в Карасуке в Новосибирской области. Оперативное видео было опубликовано ГУ МВД по Новосибирской области.

Как объяснили в ведомстве, подозреваемые — трое мужчин и женщина в возрасте от 34 до 46 лет, двое из которых ранее судимы. По версии следствия, они занимались реализацией немаркированной алкогольной и табачной продукции на территории Карасукского района Новосибирской области. Для хранения и сбыта товара подозреваемые арендовали склад на одном из рынков в Карасуке.

— Во время обысков на складе полицейские обнаружили и изъяли немаркированную продукцию: более одной тысячи блоков сигарет, свыше двух тысяч бутылок алкоголя, 28 пластиковых бутылок со спиртосодержащей жидкостью. Стоимость изъятого контрафактного товара составила более 2,5 миллиона рублей, — объяснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Силовики изъяли также компьютеры, мобильные телефоны и 300 тысяч рублей. Алкоголь и сигареты отправлены на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

Подозреваемых отправили под домашний арест. Сейчас ищут организаторов продажи и поставщиков контрафакта.

Ранее сотрудники регионального управления ФСБ обезвредили преступную группу, которая занималась производством и сбытом синтетических наркотиков в особо крупном размере.

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