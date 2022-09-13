Силовики ворвались на склад с контрафактными сигаретами и алкоголем — оперативное видео
Там обнаружили немаркированный товар минимум на 2,5 миллиона рублей
Полицейские ворвались на склад, где нашли тысячи пачек контрафактных сигарет и бутылок с алкоголем в Карасуке в Новосибирской области. Оперативное видео было опубликовано ГУ МВД по Новосибирской области.
Как объяснили в ведомстве, подозреваемые — трое мужчин и женщина в возрасте от 34 до 46 лет, двое из которых ранее судимы. По версии следствия, они занимались реализацией немаркированной алкогольной и табачной продукции на территории Карасукского района Новосибирской области. Для хранения и сбыта товара подозреваемые арендовали склад на одном из рынков в Карасуке.
— Во время обысков на складе полицейские обнаружили и изъяли немаркированную продукцию: более одной тысячи блоков сигарет, свыше двух тысяч бутылок алкоголя, 28 пластиковых бутылок со спиртосодержащей жидкостью. Стоимость изъятого контрафактного товара составила более 2,5 миллиона рублей, — объяснили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Силовики изъяли также компьютеры, мобильные телефоны и 300 тысяч рублей. Алкоголь и сигареты отправлены на экспертизу.
Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».
Подозреваемых отправили под домашний арест. Сейчас ищут организаторов продажи и поставщиков контрафакта.
Ранее сотрудники регионального управления ФСБ обезвредили преступную группу, которая занималась производством и сбытом синтетических наркотиков в особо крупном размере.