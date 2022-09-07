Под Тогучином обезвредили нарколабораторию по производству мефедрона — силовики показали видео захвата
У троих жителей области изъяли 400 граммов готового к употреблению наркотика
Сотрудники регионального управления ФСБ обезвредили преступную группу, которая занималась производством и сбытом синтетических наркотиков в особо крупном размере.
По версии следствия, активные участники ОПГ — трое жителей Новосибирской области 1980, 1982 и 1989
— Двое наркодилеров занимались непосредственно производством, третий являлся организатором преступной группы и отвечал за систему сбыта, — пояснила пресс-секретарь управления ФСБ по Новосибирской области Ирина Зеброва.
В ходе обыска силовики обнаружили в дачном домике 270 литров прекурсоров для производства запрещенных веществ и 400 граммов уже готового к распространению наркотика. Правоохранители полагают, что сбывать товар члены ОПГ планировали через интернет-магазин посредством тайников-закладок.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт наркотических средств, совершенные организованной группой»). На время расследования обвиняемых поместили в следственный изолятор.
В мае контрразведчики обезвредили нарколабораторию в селе Кубовая под Новосибирском. У наркодилера и его сожительницы изъяли 100 граммов марихуаны и прекурсоры для производства психотропных веществ.