Выпрыгнула или выбросили из окна? Смертельный роман между студенткой МГИМО и сыном экс-главы правительства Дагестана

Годовщина

Вторая годовщина их знакомства выпала на 12 апреля 2018 года. Томирис поинтересовалась, есть ли у Муртузали планы на вечер. Студент не дал однозначного ответа, и Томирис решила, что встреча состоится. Но в последний момент Муртузали сообщил, что он будет занят. Якобы в этот день у него гостит брат, с которым он редко видится.



— Ты говоришь, что я должен за день предупреждать о своих планах, я не собираюсь это делать, я не собираюсь отчитываться, я не отчитываюсь ни перед мамой, ни перед папой и тем более, перед тобой не буду. Ты знаешь, что у меня дома брат, и ты вместо того, чтобы понять, ты [нецензурное слово] мне мозг, — написал девушке Меджидов (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.). — Я знаю, что сегодня за день, ну не получится у меня приехать и чего теперь, трагедия? Я что, должен возле тебя кружиться весь день? Вот знай — я не буду кружиться возле тебя. У меня помимо тебя, братья, семья и друзья. Которых я вижу в три раза меньше, чем тебя. А если тебе не нравится, как я веду себя, или ты вот такого мнения обо мне гнилого, просто не общайся со мной и веди себя достойно, научись понимать мужчину, а не истерить.

