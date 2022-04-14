Выпрыгнула или выбросили из окна? Смертельный роман между студенткой МГИМО и сыном экс-главы правительства Дагестана
Суд до сих пор не может выяснить, что произошло между влюбленными студентами четыре года назад
Уже 4 года Жанна Ахметова добивается, чтобы суд признал убийством гибель ее дочери — Томирис Байсафы. Жанна уверена, что однокурсник Томирис, Муртузали Меджидов, вытолкнул ее из окна четвертого этажа МГИМО во время ссоры. Летом 2021 года суд признал Муртузали невиновным, хотя версии следствия и результаты экспертиз разнятся. Но в октябре суд отменил оправдательный приговор и отправил дело на новое рассмотрение. А
Знакомство
Весной 2018 года Томирис Байсафа готовилась к выпускному в одном из самых престижных столичных вузов — МГИМО. Она училась на факультете международных экономических отношений и планировала поступать в магистратуру. Томирис, дочка Жанны Ахметовой, которая работает стилистом в Казахстане, переехала в Москву, чтобы учиться в вузе своей мечты. На втором курсе она познакомилась с 22-летним Муртузали Меджидовым, сыном бывшего председателя правительства Дагестана — Мухтара Меджидова. В тот год Муртузали восстановился в МГИМО. Ранее он был отчислен из университета на первом курсе за неуспеваемость. Он попал в небольшую группу по английскому языку, в которой училась и Томирис.
Студенты сразу понравились друг другу. Томирис долго сомневалась в намерениях Муртузали, но он ухаживал за ней с особой настойчивостью. Они начали встречаться. Целый год всё было хорошо: взаимная влюбленность, большие букеты цветов и постоянные переписки. Томирис помогала Меджидову в учебе, благодаря чему он стал реже прогуливать пары. Его академический рейтинг в МГИМО вырос с 48,56 (в первом семестре) до 75,01 (в пятом семестре).
На втором году знакомства у пары начались ссоры. Томирис не хватало внимания Муртузали, а он сильно ревновал ее, не скрывая своих чувств. Летом Томирис приехала домой в Казахстан. Ее мама — Жанна Ахметова — сразу заметила, что с дочерью что-то не так. Томирис всегда была жизнерадостной и активной, но в этот раз она казалась уставшей. Догадки Жанны подтвердились, когда Томирис сообщила о своем желании расстаться с Муртузали. Она была не в состоянии терпеть его контроль.
Однако окончательно они так и не расстались. Меджидов снова стал пропускать пары и игнорировал свою девушку неделями. Томирис начала ходить на свидания со своим знакомым. Кажется, что и выяснять тут было нечего — оба уже не были заинтересованы в этих отношениях. Но их последний разговор состоялся намного позже.
Годовщина
Вторая годовщина их знакомства выпала на
— Ты говоришь, что я должен за день предупреждать о своих планах, я не собираюсь это делать, я не собираюсь отчитываться, я не отчитываюсь ни перед мамой, ни перед папой и тем более, перед тобой не буду. Ты знаешь, что у меня дома брат, и ты вместо того, чтобы понять, ты [нецензурное слово] мне мозг, — написал девушке Меджидов (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.). — Я знаю, что сегодня за день, ну не получится у меня приехать и чего теперь, трагедия? Я что, должен возле тебя кружиться весь день? Вот знай — я не буду кружиться возле тебя. У меня помимо тебя, братья, семья и друзья. Которых я вижу в три раза меньше, чем тебя. А если тебе не нравится, как я веду себя, или ты вот такого мнения обо мне гнилого, просто не общайся со мной и веди себя достойно, научись понимать мужчину, а не истерить.
Томирис написала ответ:
— Это наш праздник, и я могла претендовать на что-то в этот день. Я не прошу у тебя нереального и 24/7 твоего присутствия. Знаешь, Муртуз, если бы ты был мне соседом, я бы от тебя ничего не хотела, но ты мой парень, с которым я 2 года. Я буду хотеть многого всегда. Я не считаю нормальным встречи раз в неделю или состояние наших переписок большей частью по поводу уроков, например.
Позже выяснилось, что брат к Муртузали в этот день не приезжал.
Меджидов пришел в МГИМО
Студентку госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. Томирис находилась в сознании два дня, но разговаривать не могла. Только улыбнулась и помахала рукой, когда увидела маму. Ее состояние вскоре резко ухудшилось, и девушку ввели в искусственную кому. Спасти девушку не удалось. Томирис Байсафа умерла в отделении реанимации
Карниз и царапины
То, что случилось в аудитории МГИМО в пятницу, тринадцатого — до сих пор загадка. Муртузали Меджидова арестовали
1. Байсафа Т. перешагнула подоконник и выпала в окно (показания свидетеля Меджидова от 13.04.2018).
2. Байсафа Т. находилась у противоположной стены аудитории, окно от нее находилось слева. Затем она разбежалась, запрыгнула на подоконник, подбежала к окну и выпрыгнула в него. Он не успел ее остановить (показания Меджидова
3. Меджидов
Как видно, показания Муртузали разнятся. Комментариев по этому поводу Меджидов не давал. На стекле аудитории МГИМО нашли царапины от ногтей — эксперты предполагают, что Томирис боролась за свою жизнь. Также медики обнаружили, что у нее было сломано предплечье еще до того, как она выпала из окна.
Суд присяжных
В июне 2021 года Московский суд присяжных оправдал Муртузали Меджидова. По словам Жанны Ахметовой, мамы Томирис, судья постоянно обрывал ее речь, требовал перестать плакать. А спустя 15 минут Жанну вывели из зала суда. По ее мнению, адвокаты Муртузали начали лгать судье. Жанна начала опровергать их слова, не встав со своего места. Правила поведения на судебном заседании запрещают это делать — сначала нужно попросить слова у судьи. За это нарушителю могут вынести предупреждение, оштрафовать или вывести из зала суда. Ахметовой досталось самое тяжелое наказание. Сторона обвиняемого выступала в одиночку в течение пяти часов.
Присяжные должны были ответить на четыре вопроса. Первый вопрос был таким: «Доказано ли, что в определенный период времени
Следующий вопрос: «Доказано ли, что эти действия совершил Меджидов?» Присяжные снова дали утвердительный ответ. Третий вопрос был таким: «Если на второй вопрос дан утвердительный ответ, то виновен ли Меджидов в совершении преступления?» К удивлению Жанны, в этот раз присяжные дали отрицательный ответ: Меджидов невиновен. После этого Муртузали освободили от всех обвинений. А последний вопрос в суде даже не стали зачитывать.
В конце октября 2021 года суд отменил оправдательный приговор. В это же время на отца студента — Мухтара Меджидова — завели уголовное дело за кражу 108 миллионов рублей у Минобороны. Дело Муртузали направили на новое рассмотрение. Первое заседание прошло
— Меджидов категорически боится возмездия, его единственный шанс — ввести вас в заблуждение. Вы не должны позволить ввести в заблуждение ни себя, ни правду, которую будем вам представлять, — обратился перед началом суда к присяжным прокурор.
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