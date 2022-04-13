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Тема дняОправдали врача, осужденного за присвоение денег
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В Новосибирске оправдали врача, осужденного за присвоение 871 тысячи рублей

Представитель Натальи Погореловой уточнил, что эти деньги она получила, совмещая три должности

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Наталья Погорелова по-прежнему работает в Карасукской ЦРБ

Наталья Погорелова по-прежнему работает в Карасукской ЦРБ

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Облсуд Новосибирска отменил обвинительный приговор бывшему главному врачу Карасукской центральной районной больницы Наталье Погореловой. В результате пересмотра дела врача полностью оправдали.

Погорелову обвиняли в превышении должностных полномочий и присвоении 871 тысячи рублей из бюджета больницы, которые та получила в качестве стимулирующих выплат. Как уточнил корреспонденту НГС представитель Натальи Погореловой Владимир Фуст, женщина совмещала три должности: главного врача, терапевта и заведующего инфекционным отделением.

— По мнению СК, Погорелова должна была согласовать такое совместительство с министром здравоохранения, поэтому получение стимулирующих надбавок было расценено как хищение. В обвинительном заключении также говорилось, что она своими действиями умалила авторитет главного врача. Однако никто из допрошенных сотрудников больницы этого не подтвердил. Верховный суд неоднократно говорил, что если человек работает и при этом получает надбавки — это не преступление, а все вопросы работодатель должен решать в гражданском порядке, например, направить иск о возврате спорных выплат, — сообщил НГС представитель Погореловой Владимир Фуст.

В прокуратуре Новосибирской области сообщили НГС, что еще не решили, будут ли обжаловать оправдательный приговор облсуда.

Сама врач еще до возбуждения уголовного дела (это было еще в октябре 2018 года) покинула должность главного врача по собственному желанию, став терапевтом в той же больнице. В этой должности Погорелова работает и по сегодняшний день.

Сейчас главный врач Карасукской ЦРБ — Александр Лидер. Ранее он работал в той же больнице хирургом и становился героем публикаций в СМИ за спасение человеческих жизней. В 2015 году Лидер удостоился награды «Врач года», писали «Ведомости Заксобрания НСО».

Главный врач Карасукской ЦГБ Александр Лидер сказал НГС, что еще не определился, будет ли взыскивать с Погореловой полученные ей неправильно оформленные премии.

— Мы еще решение суда итоговое не видели, поэтому не могу ответить на этот вопрос сейчас, — сообщил главврач.

В конце марта Заельцовский районный суд Новосибирска оправдал фигурантов дела о похищении 63-летнего бизнесмена Сергея Соленова, который был найден мертвым. Решение вынесли на основании вердикта присяжных трем подсудимым — их признали невиновными. Об этом сообщили в суде.

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