В Новосибирске оправдали врача, осужденного за присвоение 871 тысячи рублей

— По мнению СК, Погорелова должна была согласовать такое совместительство с министром здравоохранения, поэтому получение стимулирующих надбавок было расценено как хищение. В обвинительном заключении также говорилось, что она своими действиями умалила авторитет главного врача. Однако никто из допрошенных сотрудников больницы этого не подтвердил. Верховный суд неоднократно говорил, что если человек работает и при этом получает надбавки — это не преступление, а все вопросы работодатель должен решать в гражданском порядке, например, направить иск о возврате спорных выплат, — сообщил НГС представитель Погореловой Владимир Фуст.

В прокуратуре Новосибирской области сообщили НГС, что еще не решили, будут ли обжаловать оправдательный приговор облсуда.

Сама врач еще до возбуждения уголовного дела (это было еще в октябре 2018 года) покинула должность главного врача по собственному желанию, став терапевтом в той же больнице. В этой должности Погорелова работает и по сегодняшний день.



Сейчас главный врач Карасукской ЦРБ — Александр Лидер. Ранее он работал в той же больнице хирургом и становился героем публикаций в СМИ за спасение человеческих жизней. В 2015 году Лидер удостоился награды «Врач года», писали «Ведомости Заксобрания НСО».

