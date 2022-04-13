В Новосибирске оправдали врача, осужденного за присвоение
871 тысячи рублей
Представитель Натальи Погореловой уточнил, что эти деньги она получила, совмещая три должности
Облсуд Новосибирска отменил обвинительный приговор бывшему главному врачу Карасукской центральной районной больницы Наталье Погореловой. В результате пересмотра дела врача полностью оправдали.
Погорелову обвиняли в превышении должностных полномочий и присвоении 871 тысячи рублей из бюджета больницы, которые та получила в качестве стимулирующих выплат. Как уточнил корреспонденту НГС представитель Натальи Погореловой Владимир Фуст, женщина совмещала три должности: главного врача, терапевта и заведующего инфекционным отделением.
— По мнению СК, Погорелова должна была согласовать такое совместительство с министром здравоохранения, поэтому получение стимулирующих надбавок было расценено как хищение. В обвинительном заключении также говорилось, что она своими действиями умалила авторитет главного врача. Однако никто из допрошенных сотрудников больницы этого не подтвердил. Верховный суд неоднократно говорил, что если человек работает и при этом получает надбавки — это не преступление, а все вопросы работодатель должен решать в гражданском порядке, например, направить иск о возврате спорных выплат, — сообщил НГС представитель Погореловой Владимир Фуст.
В прокуратуре Новосибирской области сообщили НГС, что еще не решили, будут ли обжаловать оправдательный приговор облсуда.
Сама врач еще до возбуждения уголовного дела (это было еще в октябре 2018 года) покинула должность главного врача по собственному желанию, став терапевтом в той же больнице. В этой должности Погорелова работает и по сегодняшний день.
Сейчас главный врач Карасукской ЦРБ — Александр Лидер. Ранее он работал в той же больнице хирургом и становился героем публикаций в СМИ за спасение человеческих жизней. В 2015 году Лидер удостоился награды «Врач года», писали «Ведомости Заксобрания НСО».
Главный врач Карасукской ЦГБ Александр Лидер сказал НГС, что еще не определился, будет ли взыскивать с Погореловой полученные ей неправильно оформленные премии.
— Мы еще решение суда итоговое не видели, поэтому не могу ответить на этот вопрос сейчас, — сообщил главврач.
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