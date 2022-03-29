Дело о похищении бизнесмена, найденного мертвым: суд присяжных в Новосибирске оправдал трех человек

Заельцовский районный суд Новосибирска вынес приговор по делу о похищении
Изначально следствие предполагало, что в день исчезновения у Соленова возник конфликт со знакомыми и во время этого конфликта ему нанесли телесные повреждения. После этого его якобы похитили с места встречи на автомобиле. Согласно этой версии, мужчина умер в машине, и его тело закопали на кладбище поселка Садовый в Новосибирском районе.
Суд же установил, что мужчина умер на месте конфликта, а подсудимые увезли его тело, а отношения к смерти не имели. Соответственно, и обвинение в похищении было снято.
— Вердикт еще в пятницу вынесли присяжные. По п. «а», «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение) оправдали всех, по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение вреда здоровью, повлекшее смерть) переквалифицировали статью на 316 УК РФ («Укрывательство»). Это преступление небольшой тяжести. Судья вынес им приговор в виде штрафа. В связи с истечением срока давности по этой статье он прекратил дело и отпустил всех в зале суда, — рассказал НГС адвокат коллегии адвокатов «Форум Сибирь» Кирилл Мальков, который защищал одного из фигурантов дела Кирилла Усачева.
Ч. 4 ст. 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»;
п. «а», «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ — «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья»;
ст. 316 УК РФ — «Укрывательство преступлений».
Как пояснил Мальков, присяжные сочли обстоятельства, на которые ссылалось обвинение, недостаточными.
— Моему подзащитному вменяли причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. А он в принципе не наносил никаких ударов. А что касается сокрытия — он признал вину полностью. По 126 УК РФ признали, что такого события не было, потому что он умер на месте конфликта, — подчеркнул адвокат.
С 2019 года, пока длились суды, все трое сидели в СИЗО.
— Мой подзащитный свою вину не признавал изначально, он не участвовал в каких-либо побоях, — рассказала НГС адвокат еще одного фигуранта дела, Дмитрия Паршикова, Наталья Беспалова, — Они признали доказанным, что событие имело место и смерть наступила в результате телесных повреждений. Но при этом они посчитали недоказанной причастность моего подзащитного к этим последствиям. Полагаю, что не было достаточных доказательств. А кто и почему наносил эти удары — по приговору суда эти обстоятельства следствие должно будет еще будет выяснять.
Адвокат третьего фигуранта, Дмитрия Зубцовского, воздержался от комментариев.
Сергей Соленов пропал 8 сентября 2019 года. Вечером он вышел на встречу со знакомым и не вернулся домой — мужчину начали искать полиция и волонтеры.
Мы подробно рассказывали об этой истории. Одним из мотивов убийства могли стать долги погибшего. В Следственном комитете не стали подтверждать или опровергать версию об убийстве из-за денег, однако источник в СК заявил, что мотивом для преступления была «не бытовая вражда или случайно возникшая неприязнь».