Дело о похищении бизнесмена, найденного мертвым: суд присяжных в Новосибирске оправдал трех человек

Заельцовский районный суд Новосибирска вынес приговор по делу о похищении 63-летнего бизнесмена Сергея Соленова, который был найден мертвым. Решение вынесли на основании вердикта присяжных трем подсудимым — их признали невиновными. Об этом сообщили в суде.

Изначально следствие предполагало, что в день исчезновения у Соленова возник конфликт со знакомыми и во время этого конфликта ему нанесли телесные повреждения. После этого его якобы похитили с места встречи на автомобиле. Согласно этой версии, мужчина умер в машине, и его тело закопали на кладбище поселка Садовый в Новосибирском районе.