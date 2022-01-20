Арестован новосибирец, которого искали после рассылки о маньяке в чатах

20 января Заельцовский районный суд арестовал 40-летнего новосибирца, которого искали после рассылки о нападении на ребенка в подъезде.
— По результатам рассмотрения ходатайства судом принято решение об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 23 суток, то есть в пределах срока предварительного следствия, — сообщили НГС в Управлении судебного департамента НСО.
Подозреваемому инкриминируется нарушение ч. 2 ст. 135 УК из-за инцидента 11 января в подъезде одного из жилых домов Заельцовского района (развратные действия без применения насилия в отношении лица возрастом от 12, но менее 14 лет). Как сообщил источник НГС, мужчина продемонстрировал девочке половые органы, но физического контакта между ними не было.
Фото подозреваемого мужчины новосибирцы передавали по мессенджерам. Местонахождение подозреваемого удалось установить благодаря камерам видеонаблюдения, установленным по пути его следования. Его арестовали накануне, 19 января.
Госдума во время первого заседания в 2022 году приняла законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов. Закон одобрили сразу во втором и третьем чтениях. Пожизненно будут сажать тех, кто совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего повторно или сразу против нескольких детей. Также максимальное наказание предполагается для преступника, если сексуальное насилие сопровождалось другим тяжким или особо тяжким преступлением против личности (например к таким относится убийство).