Госдума приняла закон о пожизненных сроках для педофилов-рецидивистов

Госдума во время первого заседания в 2022 году приняла законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов. Закон одобрили сразу во втором и третьем чтениях. Пожизненно будут сажать тех, кто совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего повторно или сразу против нескольких детей. Также максимальное наказание предполагается для преступника, если сексуальное насилие сопровождалось другим тяжким или особо тяжким преступлением против личности (например, к таким относится убийство).
Пожизненное заключение для педофилов существовало в России и ранее, но оно касалось только тех, кто уже был судим за сексуальное насилие над несовершеннолетними и совершил повторное преступление в отношении ребенка до 14 лет.
Законопроект о пожизненных сроках для педофилов-рецидивистов был внесен в Госдуму в сентябре 2021 года. В первом чтении его приняли в декабре прошлого года, что вызвало активное обсуждение. Особое внимание законопроект привлек после трагедии в Костроме, где
Были предложены и другие поправки в законодательство о педофилах — предлагали и смертную казнь для рецидивистов, и пожизненное ношение электронных браслетов для тех, кто отбыл наказание и вышел на свободу. Эти поправки были отклонены.
Планируется принять еще ряд поправок в закон, защищающий детей от сексуального насилия. Планируется рассматривать как отягчающее обстоятельство, если насилие осуществлено членом семьи, опекуном или педагогом. Эти инициативы рассмотрят на Совете Думы