Госдума приняла закон о пожизненных сроках для педофилов-рецидивистов

Госдума во время первого заседания в 2022 году приняла законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов. Закон одобрили сразу во втором и третьем чтениях. Пожизненно будут сажать тех, кто совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего повторно или сразу против нескольких детей. Также максимальное наказание предполагается для преступника, если сексуальное насилие сопровождалось другим тяжким или особо тяжким преступлением против личности (например, к таким относится убийство).

