В Новосибирске задержали подозреваемого в педофилии, чье фото расходилось по мессенджерам

Сегодня ночью, 19 января, в Новосибирске задержали подозреваемого в педофилии. Речь идет об инциденте, который произошел вечером 11 января в подъезде дома на Красном проспекте в Заельцовском районе. Фото подозреваемого мужчины новосибирцы передавали по мессенджерам. Местонахождение подозреваемого удалось установить благодаря камерам видеонаблюдения, установленным по пути его следования. Им оказался 40-летний житель Заельцовского района.
— Осмотрены видеозаписи с камер видеонаблюдения по пути возможного передвижения мужчины, после чего сегодня ночью удалось установить и задержать фигуранта по делу. Им оказался 40-летний житель Заельцовского района Новосибирска. Расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос о заключении под стражу, — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области Екатерина Петрушина.
Как сообщил источник НГС, мужчина продемонстрировал девочке половые органы, но физического контакта между ними не было.
Ранее в СК по региону сообщили, что вечером 11 января возле кабины лифта в доме № 102/4 на Красном проспекте в Заельцовском районе Новосибирска мужчина совершил преступление против половой неприкосновенности и половой свободы личности в отношении малолетней девочки. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия сексуального характера в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста).