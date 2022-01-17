Следователи объявили в розыск подозреваемого в педофилии — его фото расходилось по мессенджерам

В Новосибирске объявлен в розыск мужчина, которого подозревают в домогательствах к малолетней девочке в подъезде многоэтажки в Заельцовском районе.

— В ходе предварительного следствия установлено, что 11 января 2022 года в вечернее время неустановленный мужчина, находясь у кабины лифта в доме № 102/4 по улице Красный проспект в Заельцовском районе города Новосибирска, совершил преступление против половой неприкосновенности и половой свободы личности в отношении малолетней девочки. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия сексуального характера в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста), — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

