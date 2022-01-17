Следователи объявили в розыск подозреваемого в педофилии — его фото расходилось по мессенджерам

В Новосибирске объявлен в розыск мужчина, которого подозревают в домогательствах к малолетней девочке в подъезде многоэтажки в Заельцовском районе.
— В ходе предварительного следствия установлено, что 11 января 2022 года в вечернее время неустановленный мужчина, находясь у кабины лифта в доме № 102/4 по улице Красный проспект в Заельцовском районе города Новосибирска, совершил преступление против половой неприкосновенности и половой свободы личности в отношении малолетней девочки. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия сексуального характера в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста), — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.
Информация о подозреваемом появилась в соцсетях и мессенджерах еще на прошлой неделе. В ночь на 14 января в «ВКонтакте» был опубликован пост-предупреждение о том, что в Новосибирске был замечен мужчина, нападающий на малолетних девочек. Это сообщение также начали рассылать по чатам.
— Срочно. Внимание, соседи! В нашем районе завелся «маньяк» — заходит за людьми в подъезды, поджидает малолетних девочек, совершает развратные действия. Сегодня произошел инцидент в доме 102/4, ниже фото преступника с домофона, — говорится в посте в паблике «ЧП Новосибирск».
Корреспондент НГС связался с автором поста — Сергеем Кузьмичевым. Мужчина пояснил, что эту информацию вместе с фото мужчины он увидел в родительском чате и опубликовал в «ВКонтакте».
— Со мной уже связались сотрудники полиции, я им передал контакты человека, который написал эту информацию в нашем родительском чате. Они проверят на достоверность, — сообщил корреспонденту собеседник.
В октябре прошлого года в городе Обь разыскивали подозреваемого в педофилии — его жена заявила, что пострадала 15-летняя девочка. В отношении мужчины возбудили дело по ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней).