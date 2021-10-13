В НСО разыскивают подозреваемого в педофилии — его жена заявила, что пострадала 15-летняя девочка

В НСО разыскивают мужчину, подозреваемого в насилии над школьницей
Вчера, 12 октября, в дежурную часть отдела полиции по городу Обь с заявлением обратилась 35-летняя женщина. Она обвинила своего мужа в надругательстве над ее 15-летней племянницей, сообщил НГС источник в правоохранительных органах.
— Заявительница пояснила, что преступление произошло в ночь с 11 на 12 октября. Ее муж в состоянии алкогольного опьянения воспользовался ситуацией и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней племянницы, после чего убежал из дома, — добавил источник.
В отношении 31-летнего жителя Оби возбуждено дело по ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней). Сейчас устанавливается его местонахождение.
По словам источника, девочка учится в 9-м классе, характеризуется положительно. Школьница находилась под опекой своей бабушки, которая уехала в отпуск и оставила свою подопечную под присмотром ее тети. Все четверо проживают в одном доме.
Подозреваемый в совершении преступления ранее был судим за разбой и умышленное причинение вреда здоровью и отбывал срок в колонии. Мужчина нигде не работал, злоупотреблял алкоголем. Теперь ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
В августе в Новосибирске задержали пенсионера по подозрению в изнасиловании 8-летней внучки. Заявление в полицию поступило от мамы пострадавшего ребенка.