В Новосибирске пенсионера задержали по подозрению в изнасиловании 8-летней внучки

67-летнего новосибирца подозревают в изнасиловании своей 8-летней внучки. Заявление на пенсионера написала мама девочки.
— Подозреваемый совершил преступление в доме в СНТ в дачном поселке Мочище Новосибирского района. Мужчина ранее не судимый, но стоял на учете у врача-психиатра с диагнозом «шизофрения», — рассказал источник НГС в правоохранительных органах.
В региональном СК отказались комментировать этот случай.
Ранее НГС писал о задержании детского врача-психиатра бердской городской больницы, которого подозревают в изнасиловании 16-летней пациентки. 30-летнего медика арестовали на два месяца.