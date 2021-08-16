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В Новосибирске пенсионера задержали по подозрению в изнасиловании 8-летней внучки

Заявление в полицию поступило от мамы пострадавшего ребенка

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Пожилой мужчина, по версии родственников, надругался над своей внучкой в дачном домике под Новосибирском

Пожилой мужчина, по версии родственников, надругался над своей внучкой в дачном домике под Новосибирском

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67-летнего новосибирца подозревают в изнасиловании своей 8-летней внучки. Заявление на пенсионера написала мама девочки.

— Подозреваемый совершил преступление в доме в СНТ в дачном поселке Мочище Новосибирского района. Мужчина ранее не судимый, но стоял на учете у врача-психиатра с диагнозом «шизофрения», — рассказал источник НГС в правоохранительных органах.

В региональном СК отказались комментировать этот случай.

Ранее НГС писал о задержании детского врача-психиатра бердской городской больницы, которого подозревают в изнасиловании 16-летней пациентки. 30-летнего медика арестовали на два месяца.

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СКдетизадержаниенасилие над малолетними
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