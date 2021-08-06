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Под Новосибирском задержали врача по подозрению в изнасиловании 16-летней пациентки на пляже

В полицию обратилась мать пострадавшей девушки

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Подозреваемый напал на девочку на территории пляжа «Дюны» в Бердске

Подозреваемый напал на девочку на территории пляжа «Дюны» в Бердске

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Детского врача подозревают в изнасиловании 16-летней пациентки под Новосибирском

Жительница Бердска написала в полицию заявление об изнасиловании своей дочери — инцидент произошел 4 августа. Она обвинила в этом детского врача-психиатра местной государственной больницы, сообщил корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах.

— Женщина пояснила, что 30-летний мужчина напал на ее 16-летнюю дочь на территории пляжа «Дюны» в Бердске. Им оказался детский врач-психиатр, пострадавшая девочка являлась его пациенткой, — добавил источник.

По заявлению сибирячки было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней). На данный момент 30-летний мужчина задержан, с ним проводятся следственные действия.

Как выяснилось, задержанный ведет прием еще и в частной клинике. Там он подрабатывает около года. Нареканий к его работе у клиники нет, жалоб от пациентов также не поступало, сообщили корреспонденту НГС в частном медучреждении.

Следственный комитет воздержался от комментариев. Минздрав НСО на момент публикации не предоставил комментариев по ситуации. Больница, в которой наблюдалась пострадавшая девушка, не отвечала на звонки.

На этой неделе НГС рассказывал о том, что 26-летняя жительница Новосибирска обвинила врача в сексуальных домогательствах во время УЗИ. Сам медик отрицает факт непристойных предложений с его стороны. Региональный Следственный комитет проводит проверку.

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