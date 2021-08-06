Под Новосибирском задержали врача по подозрению в изнасиловании 16-летней пациентки на пляже

Детского врача подозревают в изнасиловании 16-летней пациентки под Новосибирском
Жительница Бердска написала в полицию заявление об изнасиловании своей дочери — инцидент произошел
— Женщина пояснила, что
По заявлению сибирячки было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней). На данный момент
Как выяснилось, задержанный ведет прием еще и в частной клинике. Там он подрабатывает около года. Нареканий к его работе у клиники нет, жалоб от пациентов также не поступало, сообщили корреспонденту НГС в частном медучреждении.
Следственный комитет воздержался от комментариев. Минздрав НСО на момент публикации не предоставил комментариев по ситуации. Больница, в которой наблюдалась пострадавшая девушка, не отвечала на звонки.
На этой неделе НГС рассказывал о том, что