Под Новосибирском задержали врача по подозрению в изнасиловании 16-летней пациентки на пляже

Жительница Бердска написала в полицию заявление об изнасиловании своей дочери — инцидент произошел 4 августа . Она обвинила в этом детского врача-психиатра местной государственной больницы, сообщил корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах.



— Женщина пояснила, что 30-летний мужчина напал на ее 16-летнюю дочь на территории пляжа «Дюны» в Бердске. Им оказался детский врач-психиатр, пострадавшая девочка являлась его пациенткой, — добавил источник.

