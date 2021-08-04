В Новосибирске пациентка обвинила 59-летнего врача в сексуальных домогательствах во время УЗИ

Жительница Новосибирска обвинила врача в сексуальных домогательствах
В муниципальную поликлинику
20 июля девушка пришла на УЗИ брюшной полости — врач никаких заболеваний в этой части тела не обнаружил и предложил пациентке дополнительно пройти ультразвуковое исследование по гинекологии, предположив, что температура держится именно из-за воспаления «по-женски». Девушка записалась на 28 июля, сразу после взятия анализа у гинеколога. В назначенное специалистом время — в 07:30 — она пришла к нему на диагностику.
Сварил кофе, подарил розу и просил разрешения поцеловать
— На первый взгляд, врач казался адекватным человеком. Около 60 лет, седовласый, серьезный. По телефону на мой вопрос о стоимости УЗИ он ответил, мол, там разберемся, — рассказывает жительница Новосибирска. — Я пришла в назначенное время, поликлиника только открылась, медсестры в кабинете не было. Такая приглушенная обстановка, кушетка застелена простынкой. Врач говорит: «Если что, я сварил кофе». Предложил лечь на кушетку и сказал: «У нас сегодня утро добрых дел, и я вам сделаю еще УЗИ молочных желез». Я спросила: «Мне полностью раздеваться?» Он сказал, что да. Я разделась и легла. Я знала, что у меня в груди фиброаденома, она прощупывается руками, но врачу об этом ничего не сказала — он же специалист, сам увидит.
Доктор сделал УЗИ груди и сказал Светлане, что всё нормально. Как утверждает сибирячка, уже тогда у нее закрались сомнения в его профессионализме.
— Он как-то резко перешел со мной на «ты», говорит, мол, извини, что так рано пришлось назначить диагностику, но больше времени свободного не было. Но, говорит, в качестве компенсации тебе — держи, и протягивает розу. Так как накануне у моего отца был инсульт, я не спала ночь, то плохо соображала, переживала. Не поняв смысла слов доктора и чего он от меня хочет, я взяла эту розу, положила слева от себя.
Затем врач перешел к УЗИ матки и спросил у Светланы, какой она выбирает контрацептив, предложив два на выбор. Светлана отмахнулась и сказала, что ей без разницы.
— Потом он говорит: «Положи правую ногу мне на плечо». Я не стала этого делать, просто держала ногу на весу. Думаю, может, так надо, может, я сама себя накручиваю. Вообще не понимала, что происходит. Я никогда не была у мужчины на УЗИ, меня прямо всю сковало.
Во время осмотра, по словам девушки, медик поинтересовался, зачем она записалась на УЗИ матки, есть ли у нее болевые ощущения во время секса. Светлана ответила, что температура держится больше месяца и терапевт обозначил возможную проблему в гинекологии. После осмотра специалист объявил, что всё в норме, и, достав пачку влажных салфеток, начал вытирать пациентке гениталии.
— Я пытаюсь у него салфетку перехватить, чтобы самой вытереть гель. Со словами «Не надо, я сам» вырывает у меня салфетку и начинает вытирать грудь. Потом спрашивает: «Можно я поцелую п…ку?» — дословно. Я глаза вытаращила, попыталась соскочить с кушетки, он держит меня правой рукой за внутреннюю сторону бедра. Я стала одеваться, говорю: «Вы что делаете? У меня молодой человек есть». На что он мне отвечает: «И что здесь такого? Я что, секс предлагаю? Просто прошу поцеловать».
После этого Светлана попросила отдать ей результаты диагностики, но доктор ответил, что может выдать на руки только заключение по УЗИ молочных желез.
— Спрашиваю: «Сколько я должна?» «Если б ты разрешила мне поцеловать, то было б бесплатно, а так рубль (тысяча. — Прим. ред.)». Я положила тысячу ему на стол, он начал печатать заключение, а вернее, откуда-то копировал-вставлял, копировал-вставлял. В итоге он отдал мне это заключение на руки и предложил выпить кофе. Я отказалась и пошла к выходу. Он вдогонку мне сказал: «Надо тебе еще УЗИ щитовидки сделать. Давай на следующей неделе выберем время, чтобы было свободно. Без всяких поцелуев и без ничего». Я забрала заключение и вышла, — рассказывает сибирячка.
Что было дальше
Уже дома девушка рассказала о случившемся своему молодому человеку и вызвала полицию, чтобы написать заявление.
— В полиции мне сказали, что это первое заявление на данного врача, раньше такого не было. По пути в отдел сотрудники заметили, что шанс привлечь доктора к ответу минимальный, потому как нет никаких доказательств — «никого кроме вас на приеме не было, свидетелей нет». Конечно, я не записывала ни на диктофон, ни на видео. Но мне кажется, что мой случай — не единственный.
Молодой человек Светланы также сходил в поликлинику. Там ему сказали, что по камерам видно, как девушка заходила и выходила из кабинета, а потом врач передал тысячу рублей в кассу.
— Дима рассказал в приемной про этот инцидент и попросил связать его с главврачом, но обратной связи так и не последовало. Я понимаю, что доказательств никаких нет, его, понятное дело, никто не посадит. Но хотелось бы, чтобы он больше не работал в этой больнице, — говорит пациентка.
Версия врача: ничего такого не было
Специалист УЗИ, на которого пожаловалась сибирячка, подтвердил НГС, что 28 июля делал УЗИ матки и молочных желез 26-летней девушке. Но факт непристойного предложения пациентке полностью отрицает.
Доктор пояснил, что после проведенного им УЗИ брюшной полости девушка сама ему позвонила и попросила сделать УЗИ матки. Мол, была у гинеколога и у нее обнаружены какие-то изменения в шейке матки. Она приехала вовремя — к 07:30 и ушла в 07:45, потому как была следующая пациентка по записи.
— Когда посмотрел матку, то сказал, что заключений никаких давать не буду, потому что никаких изменений у нее нет. Так как эта услуга платная, она отдала одну тысячу рублей, которую я затем передал в кассу. То есть я дал заключение на УЗИ брюшной полости 20 июля и УЗИ молочных желез 28 июля. А про гинекологию я сказал, что просто посмотрю.
На вопрос о врученной розе и предложении поцеловать доктор ответил, что не мог этого сделать по ряду причин.
— У меня была открыта дверь. Да к тому же сейчас коронавирус и все в масках. Я посмотрел, и всё. В 07:45 у меня была записана другая пациентка по поводу мочевого пузыря. Розу не дарил, не было такого. Причем, когда я посмотрел молочную железу, я закрыл ей тряпочкой грудь.
Врач недоумевает и говорит, что для него остается загадкой, почему Светлана и ее мужчина оговаривают его:
— Молодой человек позвонил мне, орал и оскорблял, назвал меня маньяком. Я спросил, что это всё из-за тысячи рублей? Он сказал: «Ты больше отдашь». Я сказал: «Приходите, забирайте свою тысячу». Это всё, что я сказал. Зачем мне нужна вся эта ситуация?! Я женат, я отец и дед. Я просто работал, просто смотрел. А он мне говорил, что пойдет к главному, я сказал: «Идите, куда вам надо». Зачем они это делают? Может, хотят с меня денег каких-то получить. Что я сделал? Я ж не предлагал ей секс. Забрасывать ногу на плечо я ей не предлагал, подушка у меня была. Когда смотришь яичники, то нужно подкладывать либо подушку, либо кулаки под таз. У меня специальная подушка для щитовидки и для этого.
Доктор добавил, что имеет огромный стаж работы в медучреждениях. Ранее он работал в токсикологическом отделении ГКБ
Позиция Минздрава и поликлиники
В поликлинике
В Минздраве Новосибирской области сначала сообщили, что у них по закону есть 7 дней для ответа, но позже прокомментировали ситуацию так: «Описанная предполагаемая ситуация не затрагивает вопросы качества и безопасности медицинской деятельности. Таким образом, в данном случае у вас нет оснований запрашивать комментарий у министерства здравоохранения Новосибирской области».
При этом Минздрав прислал в редакцию НГС комментарий администрации поликлиники
— Установление факта и обстоятельств предполагаемой ситуации может являться предметом проверки правоохранительных органов, — пояснили в поликлинике, акцентировав внимание, что «каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана» и «обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность».
Характеристику на доктора руководство поликлиники отказалось предоставить, пояснив, что может сделать это только для «уполномоченных органов».
Региональный Следственный комитет проводит проверку по факту жалобы пациентки.
В ноябре 2020 года НГС писал о том, что Новосибирск присоединился к федеральному проекту по защите женщин от домогательств «Позовите Галю». Его создатели хотят защитить женщин от нежелательного внимания и сделать город безопаснее.