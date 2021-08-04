В Новосибирске пациентка обвинила 59-летнего врача в сексуальных домогательствах во время УЗИ

Сварил кофе, подарил розу и просил разрешения поцеловать

— На первый взгляд, врач казался адекватным человеком. Около 60 лет, седовласый, серьезный. По телефону на мой вопрос о стоимости УЗИ он ответил, мол, там разберемся, — рассказывает жительница Новосибирска. — Я пришла в назначенное время, поликлиника только открылась, медсестры в кабинете не было. Такая приглушенная обстановка, кушетка застелена простынкой. Врач говорит: «Если что, я сварил кофе». Предложил лечь на кушетку и сказал: «У нас сегодня утро добрых дел, и я вам сделаю еще УЗИ молочных желез». Я спросила: «Мне полностью раздеваться?» Он сказал, что да. Я разделась и легла. Я знала, что у меня в груди фиброаденома, она прощупывается руками, но врачу об этом ничего не сказала — он же специалист, сам увидит.



Доктор сделал УЗИ груди и сказал Светлане, что всё нормально. Как утверждает сибирячка, уже тогда у нее закрались сомнения в его профессионализме.



— Он как-то резко перешел со мной на «ты», говорит, мол, извини, что так рано пришлось назначить диагностику, но больше времени свободного не было. Но, говорит, в качестве компенсации тебе — держи, и протягивает розу. Так как накануне у моего отца был инсульт, я не спала ночь, то плохо соображала, переживала. Не поняв смысла слов доктора и чего он от меня хочет, я взяла эту розу, положила слева от себя.

