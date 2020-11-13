«Пошел за мной в туалет»: сибирячки рассказали о попытках изнасилования (такая история есть у каждой второй)

Новосибирск присоединился к проекту по защите женщин «Позовите Галю»
Сервис по защите женщин от приставаний нужен Новосибирску уже давно. История прошлого месяца: средь бела дня в столовой возле редакции на меня пристально смотрит мужчина. Обсуждает что-то с другом, показывает пальцем, ждет, когда я подойду ближе (вынужденно, ведь через них лежит путь к кассе). По ним видно: эти ребята — короли жизни. Громко перечисляют достоинства женских грудей, видимо, рассчитывают, что красна девица должна от такого напора смутиться и зардеться. Но включенная камера на телефоне и обращенные к ним мои слова резко сбивают желание заигрывать. Мало ли какая у меня цель. Нынче все боятся камер. Уверена, что таких наглых, как я, немного. Девушки поскромнее потеряются, возможно, даже уйдут из заведения. Редакция НГС спросила у сибирячек, бывало ли с ними, что ситуация с неловкими ухаживаниями выходила из-под контроля, и оказалось, за такими историями далеко ходить не надо.
Новосибирск присоединился к федеральному проекту по защите женщин от домогательств «Позовите Галю». Его создатели хотят защитить женщин от нежелательного внимания и сделать город безопаснее. У сервиса есть специальный сайт с картой — на ней отмечены заведения, где работает кодовая фраза «Позовите Галю». Женщины, столкнувшиеся с домогательствами или преследованием в отмеченных кафе, ресторанах и барах, могут произнести эту фразу и получить помощь. Сотрудники заведения вызовут полицию и отведут их в безопасное место.
С домогательствами можно столкнуться не только в барах и кафе, но и на работе. Более 30% новосибирцев, опрошенных порталом по поиску работу Зарплата.ру, сталкивались с сексуальными домогательствами со стороны коллег. Также от нежелательного внимания страдают и мужчины. Да, им не так часто нужна физическая защита, но они тоже не хотят быть пушечным мясом. Сибиряки рассказали истории, как им пришлось сбегать в ночи от слишком пылких девушек.
Анна, 27 лет, работает в общественной приемной
— Это очень нужный сервис, но помощь могут оказать в любом кафе, и даже люди на улицах, главное — уметь ее просить, — считает Анна. — Думаю, проблема в том, что не всегда женщины могут оценить серьезность ситуации. Так было и со мной.
Нам с подругой в баре оказывала внимание компания мужчин, их было трое. И сначала всё было прилично, мы были не против общения, но потом они подпили и это стало проблемой. Тут включается механизм «сама виновата». Да, это можно было предугадать, но мы не соглашались на грязные приставания — их ухаживания сначала были в рамках приличия. Тогда я оказалась перед сложным выбором — обратиться к персоналу кафе или нет. Потому что мы добровольно сидели с этими ребятами, но через время они начали представлять опасность. Да, не стоило с ними выпивать, но по этой логике женщине и в кафе одной идти не стоило.
Всегда тонкий момент — это туалеты кафе, клубов, особенно там, где они общие. С этим и была проблема: парень, который оказывал мне знаки внимания, пошел туда за мной. Он думал, что это будет здорово, горячо и страстно, а в итоге напугал меня. Я была не готова к такому быстрому сближению. После этого он стал агрессивным, порвал мне платье и неслабо пихнул. Этого никто не видел. Я сказала подруге, мы засобирались уезжать, предложив рассчитаться за свой счет — они выглядели угрожающе, но не протестовали. Мы просто встали и ушли, рискуя, что они выйдут за нами. Но, слава богу, они не вышли. Дома я долго плакала и неделю была не в себе. Только вечером пришло осознание, что он мог меня изнасиловать, просто что-то пошло не так.
Позже я хотела написать заявление в полицию, но меня отговорили. Фактически он меня не изнасиловал и не избил, только попытался. Тогда мелькнула мысль обратиться к персоналу кафе, но я не хотела выглядеть глупо. Сначала сидит с ними, хихикает, потом помощи просит. И еще непонятно, не усугубило ли бы это ситуацию.
Мария, 25 лет, экономист
— Как-то мне в двери оставили записку с грубым и непристойным предложением, — делится Мария. — Это, конечно, может быть подростковая шутка, но я совсем не оценила. Когда я обсудила ситуацию с родителями, они сказали, что я слишком вызывающе одеваюсь и из-за этого привлекаю «всяких извращенцев». Значительно позже я поняла, что моей вины в этом нет.
После этого случая я видела много раз мужчину, который стоял возле моего дома и смотрел на меня, но ничего не говорил. Стоял специально у подъезда, чтобы я проходила максимально близко от него. Почти каждый день. Он явно был неадекватный, но я не понимала, как себя вести, ведь он не делал ничего плохого по отношению ко мне. Со стороны это выглядело как моя паранойя, но я знала, что записка от него, и было видно, что он следит за мной. Тогда мне было 17, и я не знала, как правильно среагировать. В итоге сказала парням из школы, они меня провожали. У наших мужчин в большинстве правильное воспитание, они охотно заступаются, если видят несправедливость. И да, это иногда бывает для них фатально, когда силы неравны. Сейчас, в эру социальных сетей, можно выложить фотодоказательства в Сеть и распространить. Мне кажется, это оттолкнет преступника.
Неудачное свидание было одно. Малознакомый парень предложил подвезти до дома — я согласилась. А дальше классика: я понимаю, что мы едем не домой, он говорит, мол, это сюрприз, я пытаюсь не истерить, потому что в тот момент словесных угроз не было. В итоге он завез меня в лесополосу возле Затулинки, начал приставать, но потом сказал, что вроде пошутил и это такой прикол. Я думаю, что он просто в последний момент побоялся идти на преступление. Потом пропал.
Кто такие сталкеры
В декабре прошлого года жительнице Новосибирска Алине Бородиной сломал нос навязчивый поклонник. Этот мужчина преследует ее уже 8 лет — до этого он приходил к ней домой, угрожал убить ее и сына, стрелял в бывшего мужа. По словам Алины, она никогда не состояла в отношениях с преследователем — он вбил себе это в голову и стал выдавать желаемое за действительность.
С подобным преследованием столкнулась и другая сибирячка — Ирина Мамаева. Новый знакомый внезапно стал называть себя ее мужем, а потом взломал соцсети девушки и избил ее коллегу. Защиты обеим девушкам ждать неоткуда: заявления в полицию ни к чему не приводят.
Подобное домогательство, граничащее с преследованием и слежкой, называется сталкингом. Журналист НГС поговорила с жертвами навязчивых поклонников, психологом и полицейскими, чтобы выяснить, кто такие сталкеры и как с ними бороться.
Приставай не хочу!
Адвокат Геннадий Черкасов объясняет, что приставания и преследования законом никак не регламентируются.
— Это дискутируемый вопрос, касающийся харассмента. Раньше у нас было криминализовано оскорбление, но это всё нерабочие вещи. Если приставания в относительно приличной форме, не носящие характер открытых оскорблений и применения физической силы, влекущих за собой причинения боли человеку, — нет механизмов сдерживания. За преследование человека тоже никак нельзя привлечь. Ну преследует, и что? Преследование не криминализировано. У нас, кроме проблемы законотворчества, есть еще проблема правоприменения. Есть достаточно спорные статьи, например по изнасилованиям — там всё на грани. Допустим, акт был и надо выяснять, кто был согласен, кто не согласен, а представьте, что начнется с харассментом? Есть тоже какие-то пороги. Где заканчиваются ухаживания и начинается харассмент? Я считаю, что наши общественные отношения просто не готовы к этому. Есть такая универсальная статья — хулиганство. Она много раз критиковалась, потому что, по сути, это размытое определение. Никто не знает, что такое это самое хулиганство. И если уголовного хулиганства здесь не будет, то на мелкое хулиганство возможно натянуть приставания к женщине, — считает эксперт.
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