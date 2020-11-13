«Пошел за мной в туалет»: сибирячки рассказали о попытках изнасилования (такая история есть у каждой второй)

— Это очень нужный сервис, но помощь могут оказать в любом кафе, и даже люди на улицах, главное — уметь ее просить, — считает Анна. — Думаю, проблема в том, что не всегда женщины могут оценить серьезность ситуации. Так было и со мной.

Нам с подругой в баре оказывала внимание компания мужчин, их было трое. И сначала всё было прилично, мы были не против общения, но потом они подпили и это стало проблемой. Тут включается механизм «сама виновата». Да, это можно было предугадать, но мы не соглашались на грязные приставания — их ухаживания сначала были в рамках приличия. Тогда я оказалась перед сложным выбором — обратиться к персоналу кафе или нет. Потому что мы добровольно сидели с этими ребятами, но через время они начали представлять опасность. Да, не стоило с ними выпивать, но по этой логике женщине и в кафе одной идти не стоило.

Всегда тонкий момент — это туалеты кафе, клубов, особенно там, где они общие. С этим и была проблема: парень, который оказывал мне знаки внимания, пошел туда за мной. Он думал, что это будет здорово, горячо и страстно, а в итоге напугал меня. Я была не готова к такому быстрому сближению. После этого он стал агрессивным, порвал мне платье и неслабо пихнул. Этого никто не видел. Я сказала подруге, мы засобирались уезжать, предложив рассчитаться за свой счет — они выглядели угрожающе, но не протестовали. Мы просто встали и ушли, рискуя, что они выйдут за нами. Но, слава богу, они не вышли. Дома я долго плакала и неделю была не в себе. Только вечером пришло осознание, что он мог меня изнасиловать, просто что-то пошло не так.