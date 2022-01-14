«В нашем районе завелся "маньяк"»: новосибирцев пугают в соцсетях и чатах сообщением о преступнике

В ночь на 14 января в соцсети «ВКонтакте» появился пост-предупреждение о том, что в Новосибирске был замечен мужчина, нападающий на малолетних девочек. Это сообщение также начали рассылать по чатам. В полиции пока информацию не комментируют.



— Срочно. Внимание, соседи! В нашем районе завелся «маньяк» — заходит за людьми в подъезды, поджидает малолетних девочек, совершает развратные действия. Сегодня произошел инцидент в доме 102/4, ниже фото преступника с домофона, — говорится в посте в паблике «ЧП Новосибирск».

