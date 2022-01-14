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Тема дняРассылка в чатах про «маньяка»
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«В нашем районе завелся "маньяк"»: новосибирцев пугают в соцсетях и чатах сообщением о преступнике

В МВД пока ситуацию с рассылкой не комментируют

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В ночь на 14 января в соцсети «ВКонтакте» появился пост-предупреждение о том, что в Новосибирске был замечен мужчина, нападающий на малолетних девочек. Это сообщение также начали рассылать по чатам. В полиции пока информацию не комментируют.

— Срочно. Внимание, соседи! В нашем районе завелся «маньяк» — заходит за людьми в подъезды, поджидает малолетних девочек, совершает развратные действия. Сегодня произошел инцидент в доме 102/4, ниже фото преступника с домофона, — говорится в посте в паблике «ЧП Новосибирск».

Корреспондент НГС связался с автором поста — Сергеем Кузьмичевым. Мужчина пояснил, что эту информацию вместе с фото мужчины он увидел в родительском чате и опубликовал в «ВКонтакте».

— Со мной уже связались сотрудники полиции, я им передал контакты человека, который написал эту информацию в нашем родительском чате. Наверное, они проверят на достоверность, — сообщил корреспонденту.

В редакцию НГС также пришло аналогичное сообщение от читательницы. Помимо текстового сообщения-предупреждения, прикреплено видео с камер домофона.

— Вот такая рассылка в школьной группе, — пояснила женщина.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области объяснили, что на данный момент информация уточняется.

В вотсапе мобильного телефона редакции НГС также пришло сообщение о мужчине- маньяке

В вотсапе мобильного телефона редакции НГС также пришло сообщение о мужчине- маньяке

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