Жителей Оби пугают новостью про убитую семью с тремя детьми

Жители Новосибирска распространяют информацию, что в Оби произошло жестокое убийство — якобы на этой неделе там убили семью с тремя детьми.

— Той ночью, когда это случилось, к дому дважды приезжала грузовая машина, в которую таскали вещи и мебель. А на следующую ночь на их усадьбе сгорел сарай. Погибли пенсионеры и трое маленьких детей. Под раздачу попала и няня, которой удалось выжить. Всё это произошло в отсутствие родителей детей — они уехали отдыхать, — такую информацию передают друг другу горожане.