Жителей Оби пугают новостью про убитую семью с тремя детьми

Жители Новосибирска распространяют информацию, что в Оби произошло жестокое убийство — якобы на этой неделе там убили семью с тремя детьми.
— Той ночью, когда это случилось, к дому дважды приезжала грузовая машина, в которую таскали вещи и мебель. А на следующую ночь на их усадьбе сгорел сарай. Погибли пенсионеры и трое маленьких детей. Под раздачу попала и няня, которой удалось выжить. Всё это произошло в отсутствие родителей детей — они уехали отдыхать, — такую информацию передают друг другу горожане.
Так ли это на самом деле — НГС поговорил с жителями улицы, которая упоминается в этих сообщениях, и запросил информацию в правоохранительных органах.
Местные жители ничего об убийстве не слышали.
— Если бы в нашей деревне такое случилось, уж поверьте, я бы точно знал. Мы все между собой общаемся и более-менее знаем друг друга. А так у нас спокойно, — говорит Михаил Дмитриевич с улицы Байдукова.
Примерно то же самое отвечают и другие жители улицы. На соседней Береговой о жестоком убийстве пенсионеров и их внуков также не слышали.
В региональном СК факт жестокого убийства официально в Оби опровергли.
В июле НГС писал, что полиция проверяет информацию о потерянном мальчике на трассе в НСО. По соцсетям и чатам Новосибирской области разлетелся фейк, что в Сузунском районе на трассе нашли ребенка. Позже выяснилось, что этого на самом деле не было.