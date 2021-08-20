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Жителей Оби пугают новостью про убитую семью с тремя детьми

Мы выяснили, правда это или фейк

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Жители улицы, которая упоминается в сообщениях-страшилках, опровергли домыслы об убийстве семьи. Не подтверждают информацию и в правоохранительных органах

Жители улицы, которая упоминается в сообщениях-страшилках, опровергли домыслы об убийстве семьи. Не подтверждают информацию и в правоохранительных органах

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Жители Новосибирска распространяют информацию, что в Оби произошло жестокое убийство — якобы на этой неделе там убили семью с тремя детьми.

— Той ночью, когда это случилось, к дому дважды приезжала грузовая машина, в которую таскали вещи и мебель. А на следующую ночь на их усадьбе сгорел сарай. Погибли пенсионеры и трое маленьких детей. Под раздачу попала и няня, которой удалось выжить. Всё это произошло в отсутствие родителей детей — они уехали отдыхать, — такую информацию передают друг другу горожане.

Так ли это на самом деле — НГС поговорил с жителями улицы, которая упоминается в этих сообщениях, и запросил информацию в правоохранительных органах.

Местные жители ничего об убийстве не слышали.

— Если бы в нашей деревне такое случилось, уж поверьте, я бы точно знал. Мы все между собой общаемся и более-менее знаем друг друга. А так у нас спокойно, — говорит Михаил Дмитриевич с улицы Байдукова.

Примерно то же самое отвечают и другие жители улицы. На соседней Береговой о жестоком убийстве пенсионеров и их внуков также не слышали.

В региональном СК факт жестокого убийства официально в Оби опровергли.

В июле НГС писал, что полиция проверяет информацию о потерянном мальчике на трассе в НСО. По соцсетям и чатам Новосибирской области разлетелся фейк, что в Сузунском районе на трассе нашли ребенка. Позже выяснилось, что этого на самом деле не было.

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