По чатам Новосибирской области разошлись сообщения о брошенном мальчике — что говорят в полиции

По соцсетям и чатам Новосибирской области расходится информация о том, что в Сузунском районе на трассе нашли ребенка. Но в полиции сообщают, что к ним такие обращения не поступали.



Автор поста на эту тему в инстаграме Евгения пояснила корреспонденту НГС, что она час назад получила информацию о мальчике и его фото от своей коллеги. А ее коллега — от своей мамы из Сузунского района. Сейчас пост расходится по местным чатам и соцсетям. Евгения решила помочь распространить сообщение, чтобы нашлись родные мальчика.

