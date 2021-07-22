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По чатам Новосибирской области разошлись сообщения о брошенном мальчике — что говорят в полиции

В сообщениях говорится, что ребенок найден на трассе в Сузунском районе

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Полиция проверяет информацию о потерянном мальчике

Полиция проверяет информацию о потерянном мальчике

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Полиция проверяет информацию о потерянном мальчике на трассе в НСО

По соцсетям и чатам Новосибирской области расходится информация о том, что в Сузунском районе на трассе нашли ребенка. Но в полиции сообщают, что к ним такие обращения не поступали.

Автор поста на эту тему в инстаграме Евгения пояснила корреспонденту НГС, что она час назад получила информацию о мальчике и его фото от своей коллеги. А ее коллега — от своей мамы из Сузунского района. Сейчас пост расходится по местным чатам и соцсетям. Евгения решила помочь распространить сообщение, чтобы нашлись родные мальчика.

Женщина также пояснила, что не знает, где сейчас находится мальчик.

— Еще такая информация поступила, что якобы мальчика бросили на трассе и подобрали. Сейчас он находится в полиции и ищет родителей, бросивших его на трассе. Наверное, сам мальчик так сказал, — добавила Евгения.

В пресс-службе ГУ МВД ПО НСО пояснили, что к ним никакой информации ни о потерянном, ни о найденном мальчике не поступала.

— Сейчас мы проверяем эту информацию на достоверность. Рекомендуем гражданам, ставшим очевидцами, обратиться в полицию, — добавили в региональном ведомстве.

Вчера, 21 июля в СМИ появилась информация о том, что в Бердске в очереди в регистратуру поликлиники № 2 скончалась женщина. Эту информацию опровергли родственница умершей и Минздрав НСО.

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