Минздрав НСО опроверг смерть бердчанки в очереди в регистратуру

Сегодня днем, 21 июля, появилась информация о том, что в Бердске в очереди в регистратуру поликлиники
По данным издания «Курьер.Среда.Бердск», умершая ранее работала главным бухгалтером в компании «Мастер и К». А на момент смерти была на пенсии. Сайт сообщает, что она умерла в очереди.
Оказалось, что женщина действительно скончалась, но не в поликлинике.
— Информация ложная. Она скончалась в реанимации. Ни в какой регистратуре не стояла, — сообщила НГС родственница умершей.
В Минздраве НСО информацию о смерти в регистратуре назвали фейком. В пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области также сообщили, что информация о таком инциденте не поступала.
Редакция НГС приносит соболезнования близким погибшей.
В конце прошлой недели стало известно, что в Новосибирске скончался