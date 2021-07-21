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Минздрав НСО опроверг смерть бердчанки в очереди в регистратуру

А родственница умершей сообщила, что женщина умерла в реанимации

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Минздрав опроверг информацию о смерти женщины в поликлинике

Минздрав опроверг информацию о смерти женщины в поликлинике

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Сегодня днем, 21 июля, появилась информация о том, что в Бердске в очереди в регистратуру поликлиники № 2 скончалась женщина. Эту информацию опровергли родственница умершей и Минздрав НСО.

По данным издания «Курьер.Среда.Бердск», умершая ранее работала главным бухгалтером в компании «Мастер и К». А на момент смерти была на пенсии. Сайт сообщает, что она умерла в очереди.

Оказалось, что женщина действительно скончалась, но не в поликлинике.

— Информация ложная. Она скончалась в реанимации. Ни в какой регистратуре не стояла, — сообщила НГС родственница умершей.

В Минздраве НСО информацию о смерти в регистратуре назвали фейком. В пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области также сообщили, что информация о таком инциденте не поступала.

Редакция НГС приносит соболезнования близким погибшей.

В конце прошлой недели стало известно, что в Новосибирске скончался 21-летний парень, которого сбил автомобиль, когда он переезжал дорогу на самокате. Против девушки, которая была за рулем автомобиля, завели уголовное дело.

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