Возбуждено уголовное дело на девушку, которая насмерть сбила парня на Вокзальной магистрали

Против девушки, сбившей парня на самокате, возбуждено уголовное дело. Пострадавший умер вчера в реанимации.
ДТП, в котором пострадал 21-летний Кирилл Калинин, произошло 9 июля. Молодого человека сбил Land Rover. Утром в эту субботу, 17 июля, Кирилл скончался в реанимации.
Как сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Ранее 23-летняя владелица Land Rover выставила машину на продажу, мотивируя это желанием на вырученные деньги помочь пострадавшему. Об обстоятельствах аварии она рассказала корреспонденту НГС.