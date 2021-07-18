18 июля воскресенье
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 2/10
usd 74.17
eur 87.57
Тема дняРепортаж из крутого дачного поселка: смотрите фото

Все новости

Все новости

Возбуждено уголовное дело на девушку, которая насмерть сбила парня на Вокзальной магистрали

ДТП произошло больше недели назад, пострадавший умер вчера в реанимации

4 691
69Обсудить

Поделиться

Трагедия произошла около 02:00

Трагедия произошла около 02:00

Поделиться

Против девушки, сбившей парня на самокате, возбуждено уголовное дело. Пострадавший умер вчера в реанимации.

ДТП, в котором пострадал 21-летний Кирилл Калинин, произошло 9 июля. Молодого человека сбил Land Rover. Утром в эту субботу, 17 июля, Кирилл скончался в реанимации.

Как сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ранее 23-летняя владелица Land Rover выставила машину на продажу, мотивируя это желанием на вырученные деньги помочь пострадавшему. Об обстоятельствах аварии она рассказала корреспонденту НГС.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

Вокзальная магистральДТП
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...