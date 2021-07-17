Он не услышал рев машины из-за наушников, а я не успела затормозить. Подробности смертельного ДТП в Новосибирске

— Моя вина в этом — я не притормозила перед пешеходкой. Я еду, смотрю, никого нет, поддала, поехала, и он выехал неожиданно. Этот момент у меня как в тумане, но я помню, что абсолютно никого не было «пешиходник» был пустой, я продолжала движение. И резко из ниоткуда он выворачивает, я пытаюсь уйти, но не смогла, слишком близко.



Авария произошла в 2 часа ночи на Вокзальной магистрали в центре Новосибирска. Кирилл передвигался на самокате, когда в него на огромной скорости влетел белый джип. Парня увезли в больницу как неизвестного, но уже днем нашлась его мама. Ею оказалась оператор поискового отряда «Лиза Алерт» Юлия Калинина. Сегодня утром Кирилл Калинин скончался не приходя в сознание.