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Он не услышал рев машины из-за наушников, а я не успела затормозить. Подробности смертельного ДТП в Новосибирске

Девушка-водитель выставила на продажу Land Rover, на котором сбила парня

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Кирилл Калинин умер не приходя в сознания после аварии в центре Новосибирска

Кирилл Калинин умер не приходя в сознания после аварии в центре Новосибирска

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Водитель рассказала о том, как сбила 21-летнего Кирилла Калинина на своем джипе

23-летняя Виктория У. выставила на продажу Land Rover, на котором ночью 9 июля сбила парня на самокате. О том, что 21-летний Кирилл Калинин, скончался в реанимации, девушка узнала от НГС.

— Я выставила на продажу автомобиль, чтобы эти деньги направить на лечение и восстановление парня, которого я сбила. Теперь все равно продам, во-первых меня все равно по закону лишат прав после этого, помимо основного наказания. А во вторых я хочу помочь его семье, — говорит Виктория.

По словам водителя, авария произошла возле дом №3 на Вокзальной магистрали. Она не видела Кирилла и неслась на большой скорости.

— Он выскочил на дорогу на пешеходном переходе. Он появился в доли секунды, был в движении и резко повернул. Двигался по направлению моей машины и вдруг резко повернул. Я не успела среагировать. Он был в капюшоне и наушниках, даже не обернулся. Ничего не предвещало, что он повернет или выедет на «пешеходник». Все случилось очень быстро.

Водитель выставила на продажу Land Rover, на котором сбила парня на самокате

Водитель выставила на продажу Land Rover, на котором сбила парня на самокате

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По словам Виктории, она выскочила из машины и подбежала к Криллу, ее подруга вызвала скорую. Сразу после этого она прошла медосвидетельствование, которое показало отсутствие алкоголя в крови.

— У меня такая машина, она ревет, когда едет, ее невозможно не услышать, даже в комментариях под постом в соцсетях писали, что был слышен разгон машины, рев. Но из-за того, что парень был в наушниках, он не то, что не услышал, он даже не посмотрел на дорогу перед те как выехать на переход, — поясняет Виктория.

Собеседница пояснила, что регистратора у нее в машине не было, но есть свидетель — водитель машины, ехавшей рядом. Он остановился и был с ними все это время.

— Моя вина в этом — я не притормозила перед пешеходкой. Я еду, смотрю, никого нет, поддала, поехала, и он выехал неожиданно. Этот момент у меня как в тумане, но я помню, что абсолютно никого не было «пешиходник» был пустой, я продолжала движение. И резко из ниоткуда он выворачивает, я пытаюсь уйти, но не смогла, слишком близко.

Авария произошла в 2 часа ночи на Вокзальной магистрали в центре Новосибирска. Кирилл передвигался на самокате, когда в него на огромной скорости влетел белый джип. Парня увезли в больницу как неизвестного, но уже днем нашлась его мама. Ею оказалась оператор поискового отряда «Лиза Алерт» Юлия Калинина. Сегодня утром Кирилл Калинин скончался не приходя в сознание.

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ДТПсамокатсмертельная авария
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