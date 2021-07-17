Он не услышал рев машины из-за наушников, а я не успела затормозить. Подробности смертельного ДТП в Новосибирске

Водитель рассказала о том, как сбила 21-летнего Кирилла Калинина на своем джипе
23-летняя Виктория У. выставила на продажу Land Rover, на котором ночью 9 июля сбила парня на самокате. О том, что 21-летний Кирилл Калинин, скончался в реанимации, девушка узнала от НГС.
— Я выставила на продажу автомобиль, чтобы эти деньги направить на лечение и восстановление парня, которого я сбила. Теперь все равно продам, во-первых меня все равно по закону лишат прав после этого, помимо основного наказания. А во вторых я хочу помочь его семье, — говорит Виктория.
По словам водителя, авария произошла возле дом №3 на Вокзальной магистрали. Она не видела Кирилла и неслась на большой скорости.
— Он выскочил на дорогу на пешеходном переходе. Он появился в доли секунды, был в движении и резко повернул. Двигался по направлению моей машины и вдруг резко повернул. Я не успела среагировать. Он был в капюшоне и наушниках, даже не обернулся. Ничего не предвещало, что он повернет или выедет на «пешеходник». Все случилось очень быстро.
По словам Виктории, она выскочила из машины и подбежала к Криллу, ее подруга вызвала скорую. Сразу после этого она прошла медосвидетельствование, которое показало отсутствие алкоголя в крови.
— У меня такая машина, она ревет, когда едет, ее невозможно не услышать, даже в комментариях под постом в соцсетях писали, что был слышен разгон машины, рев. Но из-за того, что парень был в наушниках, он не то, что не услышал, он даже не посмотрел на дорогу перед те как выехать на переход, — поясняет Виктория.
Собеседница пояснила, что регистратора у нее в машине не было, но есть свидетель — водитель машины, ехавшей рядом. Он остановился и был с ними все это время.
— Моя вина в этом — я не притормозила перед пешеходкой. Я еду, смотрю, никого нет, поддала, поехала, и он выехал неожиданно. Этот момент у меня как в тумане, но я помню, что абсолютно никого не было «пешиходник» был пустой, я продолжала движение. И резко из ниоткуда он выворачивает, я пытаюсь уйти, но не смогла, слишком близко.
Авария произошла в 2 часа ночи на Вокзальной магистрали в центре Новосибирска. Кирилл передвигался на самокате, когда в него на огромной скорости влетел белый джип. Парня увезли в больницу как неизвестного, но уже днем нашлась его мама. Ею оказалась оператор поискового отряда «Лиза Алерт» Юлия Калинина. Сегодня утром Кирилл Калинин скончался не приходя в сознание.