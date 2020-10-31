Штрафы и реальные сроки: как россиян преследовали за слова про взрыв в Архангельской ФСБ

1
Олег Немцев (Коряжма): штраф в 350 тысяч рублей
29 октября в Архангельске огласили приговор по делу
— Я начал читать комментарии и увидел, что начали ругать парня. А так как я — отец четырех детей, меня это маленько возмутило. И как я понял со слухов, парень взорвал себя, то есть это не теракт был, а суицид, при этом никто не пострадал. Я заступился: у любого ребенка есть родители, для которых это горе вдвойне. Тем более что ребенок совершил такой нехороший поступок, еще и общественное обсуждение началось. Я заступился. Ведь ребенок не просто так это сделал, должны были органы отследить какие-то, что ребенок готовится к теракту, создает бомбу, — рассказал Олег Немцев.
В конце сентября 2019 года к нему постучались в дверь. Это были следователи, которые пришли проводить обыск. Из квартиры изъяли планшеты детей, телефоны и компьютер Олега и его супруги. Еще изъяли нож, но вскоре вернули — экспертиза не посчитала это холодным оружием.
27 октября в Архангельском гарнизонном военном суде в выездном судебном заседании Второго Западного окружного военного суда началось рассмотрение дела Олега Немцева.
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Сергей Арбузов (Вологда): 5 лет колонии
Один из последних приговоров, вынесенных за комментарии о взрыве в архангельском УФСБ, услышал житель Вологды Сергей Арбузов.
Как следует из материалов дела,
29.RU связался с женой Сергея Анной. Она рассказала, что у них двое девочек — 10 и
— В конце июня этого года его вызвали во второй отдел нашего города. Прямо перед отделом подбежали, избили, надели на голову мешок и увезли в ФСБ. Там ему и сообщили, что он оставил какой-то комментарий в
Без мужа справляться непросто — нужно помогать еще и матери Сергея, находящейся на пенсии. Анна работает, но одной трудно.
— Тяжело справляемся, квартира у нас съемная, практически всю мою зарплату придется отдавать. Скорее всего, переезжать придется в более бюджетное жилье. Сергей заплатил за квартиру, в которой мы пока живем, вперед за два месяца, а дальше не знаю что, даже представить пока не могу.... Да и ему помогать надо... Мы за ним как за каменной стеной были, а теперь.... Не знаю, что будет, — рассказала Анна.
Сергей работал простым таксистом. За рулем проводил по
— Сергей сразу признал вину и написал явку с повинной. Его отпустили под подписку. Приговор не обжаловали. Если бы стали обжаловать, то неизвестно, куда бы его отправили отбывать наказание. Увезли бы далеко, а нам бы и на свидание не добраться было бы.
Родственники Сергея обращались к политику Дмитрию Гудкову за помощью, но сам Сергей не захотел огласки.
— Мне еще в конце лета писала сестра Сергея Арбузова, просила помощи. Мы поговорили, я предупредил, что без огласки срок будет большим. Женщина сказала, что подумает, обещала перезвонить — и пропала. А теперь я даже не могу найти переписку с ней: видимо, в страхе удалила. Я не знаю, откуда взялся этот страх. Помню из разговора, что местный фээсбэшник преследовал ее, заставил уволиться с работы в поликлинике, создавал невыносимую атмосферу. Зачем? То ли добивался доноса на брата, то ли просто развлекался. Но результат молчания —
По требованию Роскомнадзора согласно их приказу №124 от 23 сентября 2020 года начиная с 30 октября 2020 года мы обязаны предупреждать читателей о цитировании СМИ, признанных Минюстом иностранными агентами. Текст должен сопровождаться такой плашкой, причем обязательно крупным шрифтом:
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ СОЗДАНО И РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ИЛИ РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА:
Сергей Арбузов ранее отсидел 9 лет в колонии-поселении за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Там он и познакомился со своей будущей женой, которая сидела за наркотики, сообщает «Север.Реалии». Освободился только в
3
Светлана Прокопьева (Псков): штраф в 500 тысяч рублей
Пожалуй, один из самых резонансных случаев — дело журналистки Светланы Прокопьевой.
После эфира материал Прокопьевой опубликовали на сайте «Псковская лента новостей» под заголовком «Репрессии для государства». Позднее и текст, и запись эфира удалили по решению Роскомнадзора. «Эхо Москвы в Пскове» оштрафовали на
На Светлану Прокопьеву завели уголовное дело. Прокурор попросил дать Прокопьевой
Позднее на Светлану Прокопьеву подала в суд психолог из Абакана Ольга Якоцуц, проводившая психолого-лингвистическую экспертизу по ее уголовному делу. Якоцуц посчитала, что Прокопьева в своих соцсетях утверждала про нарушение Ольгой деловой этики и «неэтичное поведение в личной, общественной или политической жизни». Суд отказал в иске.
4
Иван Любшин (Калуга): 5 лет и 2 месяца колонии
5 марта 2020 года 38-летнего жителя Калуги Ивана Любшина приговорили на
— Иван Любшин рассказывал, что
Как сообщили в правозащитном центре «Мемориал», врачи зафиксировали у мужчины «множественные кровоподтеки» на ногах, руках, плече, ухе, спине и около поясницы. Судебно-медицинская экспертиза в день задержания показала, что травмы были получены за один-три дня до осмотра и появились от «воздействия твердых тупых предметов или ударов об них».
Прокурор просил для Любшина 6 лет и
В 2017 году Любшина приговорили к штрафу в
Центр «Мемориал» считает Любшина политзаключенным.
— Любшина не обвиняют в призывах к совершению терактов или иных насильственных действий. Его преследование связано исключительно с несколькими неосторожными комментариями к новостям на своей личной странице, имеющей незначительную аудиторию. Эти комментарии не содержали явных призывов к насилию и представляли ничтожную общественную опасность, если представляли ее в принципе. Более того, к моменту возбуждения уголовного дела они уже были удалены Любшиным. Его дело следует рассматривать в контексте преследования оппозиционеров, журналистов, публицистов, а то и вовсе случайных людей, включившихся в обсуждение причин и характера поступка, а также личности Михаила Жлобицкого, совершившего самоподрыв в здании архангельского УФСБ, — сообщает «Мемориал».
Осенью у Ивана Любшина диагностировали астму, но отказали в освобождении из-под стражи, сославшись на то, что болезнь проходит в недостаточно тяжелой форме, чтобы препятствовать отбытию наказания.
5
Екатерина Муратова (Медвежьегорск): штраф в 350 тысяч рублей
25 декабря Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Верховном суде Карелии назначил анархистке и матери-одиночке Екатерине Мурановой штраф в
— Не думала, что буду так опустошена в плане чувств и эмоций, как-то странно... Я очень признательна всем, кто меня поддерживал на протяжении
Обжаловать штраф так и не удалось.
Екатерина в одиночку воспитывает сына-первоклассника. Счета у нее до сих пор арестованы. Екатерина внесена в список экстремистов, что затрудняет поиск работы. Время от времени она просит подписчиков на фейсбуке помочь деньгами на счет ее матери.
6
Алексей Шибанов (Псков): приговор не вынесен
В июне 2020 года в Пскове на
По требованию Роскомнадзора согласно их приказу №124 от 23 сентября 2020 года начиная с 30 октября 2020 года мы обязаны предупреждать читателей о цитировании СМИ, признанных Минюстом иностранными агентами. Текст должен сопровождаться такой плашкой, причем обязательно крупным шрифтом:
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ СОЗДАНО И РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ИЛИ РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА:
Как сообщает «Север.Реалии», на Шибанова завели уголовное дело из-за
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Надежда Белова (Воронеж): приговор не вынесен
31 марта 2020 года у воронежской активистки Надежды Беловой дома прошел обыск. Она проходила свидетелем по делу об оправдании терроризма.
— Отобрали всю технику, с которой, кстати, муж вел уроки онлайн, лишив нас заработка в период кризиса и пандемии, — писала в соцсетях после обыска Надежда. — Порылись в вещах на нашей съемной квартире и моей личной в Новой Усмани, потоптались по ковру в уличной обуви в период коронавируса и карантина, допрашивали сына
В мае Надежда стала подозреваемой по делу об оправдании терроризма. Причиной стали комментарии в паблике «Лентач», где пользователь с ником «Надежда Белова» перефразировал фразу Путина: «Мы, как мученики, попадем в рай, а они просто сдохнут» и вспоминала про «сахар», отсылая, видимо, к событиям в Рязани, где в
11 июня Надежду Белову внесли в перечень экстремистов. В октябре началось рассмотрение дела. Следующее заседание назначено на
8
Вячеслав Лукичев (Калининград): штраф в 300 тысяч рублей
В марте 2019 года в Калининграде огласили приговор
Лукичева оштрафовали за пост в телеграм-канале «Прометей», где была публикация «Что можно сказать об атаке в Архангельске?». Изначально прокурор запрашивал
Вячеслав Лукичев — зоозащитник, веган, антифашист, создатель проектов «Добро» и «Калининград против жестокости», уже
9
Александр Меркулов (Санкт-Петербург): приговор не вынесен
6 июля в Санкт-Петербурге задержали
По версии следствия, работающий доставщиком еды Александр Меркулов с ноября
Александр Меркулов администрирует несколько сообществ во «ВКонтакте», одно из них посвящено анархизму. В этом паблике и нашли посты об архангельском подрывнике Михаиле Жлобицком, якобы публично оправдывающие терроризм.
Также Меркулов поддерживает ЛГБТ-движение, полиаморию, является большим фанатом Евровидения, в частности, Кончиты Вурст и Билала Ассани. О себе на своей странице во «ВКонтакте» пишет, что его вдохновляют единороги, русалки, радио «Эхо Москвы», анархизм, антифашизм, небо, необычная погода и андрогины.
— Во время судебного заседания по обжалованию незаконности обыска в квартире Александра Меркулова стало известно, что он этапирован в психиатрическую больницу для проведения стационарной экспертизы. Этапирован, но пока не прибыл... В какую именно больницу, пока тоже, соответственно, не до конца понятно (скорее всего, на Грибакиных). С учетом «борьбы с пандемией» есть большое опасение, что навестить его в больнице не дадут даже адвокату... Но тут попробуем побороться! В общем, следователь упорно гнет свою линию: ЛГБТ-паблик совокупно с «оправданием» = признаки болезни... Где-то я уже такое слышал, — написал
10
Людмила Стеч (Калининград): приговор не вынесен
8 мая 2020 года в 6 утра в квартиру
31 октября в годовщину теракта Людмила репостнула на свою страницу текст из сообщества «Народная самооборона». Это и стало причиной возбуждения уголовного дела. Свою страницу во «ВКонтакте» Людмила давно не ведет.
11
Константин Васильянов (Архангельск): приговор не вынесен
В апреле 2020 года уголовное дело возбудили в отношении
Вину мужчина не признал и выступает против терактов.
— По версии следствия, 31 октября
12
Галина Горина (Челябинск): дело прекращено
В июне 2019 года уголовное дело возбудили в отношении
У Галины Гориной прошел обыск, по делу провели психолого-лингвистическую экспертизу, которая нашла признаки оправдания терроризма. Но в декабре
— В постановлении о прекращении уголовного дела старший следователь следственного отдела по Калининскому району Челябинска СУ СК РФ по Челябинской области Александр Курилов сослался на постановление Пленума Верховного суда РФ от
13
Александр Довыденков (Тольятти): год колонии
В июле 2019 года Самарский гарнизонный суд приговорил к году колонии
— В информационном материале, размещенном 31.10.2018 в 02:11 на интернет-странице пользователя социальной сети «Твиттер» под никнеймом «Малыш на драйве», содержатся лингвистические признаки оправдания действий молодого человека, совершившего самоподрыв в здании ФСБ в
14 февраля 2019 года на Довыденкова возбудили уголовное дело. Со
14
Павел Зломнов (Санкт-Петербург): находится в розыске
31 января 2018 года в Санкт-Петербурге задержали местного жителя Павла Зломнова. После этого, по его словам, Павла увезли в ФСБ, где пытали и требовали сознаться в торговле оружием. О применяемых к Зломнову пытках сообщали и общественная наблюдательная комиссия, и мать Павла, и его сокамерники.
30 января 2019 года Павел должен был освободиться из СИЗО под подписку о невыезде из-за истечения предельных сроков содержания под стражей. В этот же день его повторно задержали и обвинили в публичном оправдании терроризма. Вечером его оставили под стражей до
26 февраля 2019 года на Павла Зломнова завели еще одно дело — об оскорблении представителя власти по
Правозащитная организация «Мемориал» считает Павла политзаключенным.
15
Надежда Ромасенко (Вытегра): дело прекращено
20 ноября 2018 года у 52-летней активистки КПРФ Надежды Ромасенко прошел обыск. У нее изъяли ноутбук, телефон и две флешки. Это случилось из-за репоста новости о Михаиле Жлобицком.
13 декабря 2018 года в возбуждении уголовного дела в отношении Ромасенко отказали.
16
Олег Ефремов (Омск): штраф в 350 тысяч рублей
В июле 2020 года пресс-служба УФСБ по Омской области распространила релиз о том, что на
— Омич одобрительно высказывался о данном деянии, считал действия преступника правильными, — пояснили в пресс-службе УФСБ по Омской области.
Имя омича в релизе не раскрывалось, но в базе экстремистов Росфинмониторинга впоследствии попал только один житель Омска
17
Александр Соколов (Сочи): 2 с половиной года колонии
В августе 2019 года вступил в силу приговор в отношении Александра Соколова. Он получил
Также Соколову запретили