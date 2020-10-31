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Штрафы и реальные сроки: как россиян преследовали за слова про взрыв в Архангельской ФСБ

Штрафы и реальные сроки: как россиян преследовали за слова про взрыв в Архангельской ФСБ

Люди комментировали в Сети трагедию, а потом к ним приходили с обысками

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Мы насчитали как минимум <nobr class="_">17 уголовных</nobr> дел за комментарии о Михаиле Жлобицком

Мы насчитали как минимум 17 уголовных дел за комментарии о Михаиле Жлобицком

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31 октября 2018 года 17-летний анархист Михаил Жлобицкий взорвал себя в здании Архангельской ФСБ. Пострадали три силовика. Все они сейчас здоровы, сообщили в пресс-службе ведомства. Но на этом история не закончилась. По России прокатилась череда уголовных дел за комментарии в интернете о случившемся. Применяют часть 2 статьи 205.2 УК РФ — публичное оправдание терроризма. Наказание — от 300 тысяч до 1 миллиона рублей штрафа либо от 5 до 7 лет лишения свободы с возможным лишением права заниматься определенной деятельностью.

За каждым таким приговором стоит своя человеческая история, а порой и сломанная судьба. Предлагаем вспомнить тех, кто пострадал из-за своих неосторожных высказываний в интернете.

1

Олег Немцев (Коряжма): штраф в 350 тысяч рублей

Олег находится под подпиской о невыезде, его счета арестовали

Олег находится под подпиской о невыезде, его счета арестовали

29 октября в Архангельске огласили приговор по делу 44-летнего многодетного отца Олега Немцева из Коряжмы. По словам Олега, о взрыве в ФСБ он изначально узнал по слухам, затем увидел пост об этом в группе во «ВКонтакте» «Сплетник Коряжмы». Тогда мужчина не знал, что пострадал кто-то, кроме самого 17-летнего подрывника. Он написал с десяток комментариев, в которых рассуждает о личных качествах Михаила Жлобицкого и предполагает, что его довели до такого поступка.

— Я начал читать комментарии и увидел, что начали ругать парня. А так как я — отец четырех детей, меня это маленько возмутило. И как я понял со слухов, парень взорвал себя, то есть это не теракт был, а суицид, при этом никто не пострадал. Я заступился: у любого ребенка есть родители, для которых это горе вдвойне. Тем более что ребенок совершил такой нехороший поступок, еще и общественное обсуждение началось. Я заступился. Ведь ребенок не просто так это сделал, должны были органы отследить какие-то, что ребенок готовится к теракту, создает бомбу, — рассказал Олег Немцев.

В конце сентября 2019 года к нему постучались в дверь. Это были следователи, которые пришли проводить обыск. Из квартиры изъяли планшеты детей, телефоны и компьютер Олега и его супруги. Еще изъяли нож, но вскоре вернули — экспертиза не посчитала это холодным оружием.

27 октября в Архангельском гарнизонном военном суде в выездном судебном заседании Второго Западного окружного военного суда началось рассмотрение дела Олега Немцева. 28 октября защита представила свои доказательства невиновности Олега. Он свою вину не признал, но суд назначил ему 350 тысяч рублей штрафа. По словам адвоката Алексея Кычина, Немцев не собирается обжаловать решение.

2

Сергей Арбузов (Вологда): 5 лет колонии

Сергей Арбузов не стал обжаловать решение суда

Сергей Арбузов не стал обжаловать решение суда

Один из последних приговоров, вынесенных за комментарии о взрыве в архангельском УФСБ, услышал житель Вологды Сергей Арбузов. 15 октября 2020 года суд назначил ему 5 лет колонии.

Как следует из материалов дела, 1 ноября 2018 года Арбузов в группе во «ВКонтакте» «Плохие новости 18+» оставил несколько комментариев, в которых восхищался поступком взорвавшего себя в здании ФСБ Михаила Жлобицкого. Позднее экспертиза выявит в его словах признаки оправдания терроризма.

29.RU связался с женой Сергея Анной. Она рассказала, что у них двое девочек — 10 и 14 лет. Сергей любит детей, иногда помогал детским домам.

— В конце июня этого года его вызвали во второй отдел нашего города. Прямо перед отделом подбежали, избили, надели на голову мешок и увезли в ФСБ. Там ему и сообщили, что он оставил какой-то комментарий в 2018 году. Его похитили, я так и сказала, когда приехала в отдел искать мужа. Он мне сообщил, что его вызвали, и поехал, сказал, что ненадолго, и пропал. Я приехала туда, а его там никто не видел и не вызывал. Машина стоит, а человека нет. У отдела полиции пропал человек, и никто не знает ничего. Потом он мне смог позвонить, и я только тогда узнала, что его ФСБ задержала, — рассказала Анна о том, как на мужа завели уголовное дело.

Без мужа справляться непросто — нужно помогать еще и матери Сергея, находящейся на пенсии. Анна работает, но одной трудно.

— Тяжело справляемся, квартира у нас съемная, практически всю мою зарплату придется отдавать. Скорее всего, переезжать придется в более бюджетное жилье. Сергей заплатил за квартиру, в которой мы пока живем, вперед за два месяца, а дальше не знаю что, даже представить пока не могу.... Да и ему помогать надо... Мы за ним как за каменной стеной были, а теперь.... Не знаю, что будет, — рассказала Анна.

Сергей работал простым таксистом. За рулем проводил по 12 часов — он мечтал начать строительство собственного дома в 2021 году, вот и старался накопить денег.

— Сергей сразу признал вину и написал явку с повинной. Его отпустили под подписку. Приговор не обжаловали. Если бы стали обжаловать, то неизвестно, куда бы его отправили отбывать наказание. Увезли бы далеко, а нам бы и на свидание не добраться было бы.

Родственники Сергея обращались к политику Дмитрию Гудкову за помощью, но сам Сергей не захотел огласки.

— Мне еще в конце лета писала сестра Сергея Арбузова, просила помощи. Мы поговорили, я предупредил, что без огласки срок будет большим. Женщина сказала, что подумает, обещала перезвонить — и пропала. А теперь я даже не могу найти переписку с ней: видимо, в страхе удалила. Я не знаю, откуда взялся этот страх. Помню из разговора, что местный фээсбэшник преследовал ее, заставил уволиться с работы в поликлинике, создавал невыносимую атмосферу. Зачем? То ли добивался доноса на брата, то ли просто развлекался. Но результат молчания — 5 лет за несколько слов. Я могу сказать только одно: не молчите. У нас нет никакой защиты от кровожадного государства, кроме, как говорил в свое время Горбачев, гласности. И эта-то защита слабая, но, если отказаться и от нее, шансов не будет совсем, — написал в своих соцсетях Дмитрий Гудков.

По требованию Роскомнадзора согласно их приказу №124 от 23 сентября 2020 года начиная с 30 октября 2020 года мы обязаны предупреждать читателей о цитировании СМИ, признанных Минюстом иностранными агентами. Текст должен сопровождаться такой плашкой, причем обязательно крупным шрифтом:

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ СОЗДАНО И РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ИЛИ РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА:

Сергей Арбузов ранее отсидел 9 лет в колонии-поселении за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Там он и познакомился со своей будущей женой, которая сидела за наркотики, сообщает «Север.Реалии». Освободился только в 2018 году.

3

Светлана Прокопьева (Псков): штраф в 500 тысяч рублей

После приговора на выходе из суда Светлану встретили цветами и овациями

После приговора на выходе из суда Светлану встретили цветами и овациями

Пожалуй, один из самых резонансных случаев — дело журналистки Светланы Прокопьевой. 7 ноября 2018 года она в авторской программе «Минутка просветления» на радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» прочитала свой текст, в котором предположила, что причиной подрыва в здании ФСБ могла стать социальная и политическая обстановка в стране.

После эфира материал Прокопьевой опубликовали на сайте «Псковская лента новостей» под заголовком «Репрессии для государства». Позднее и текст, и запись эфира удалили по решению Роскомнадзора. «Эхо Москвы в Пскове» оштрафовали на 150 тысяч рублей, а «Псковскую ленту новостей» — на 200 тысяч рублей.

На Светлану Прокопьеву завели уголовное дело. Прокурор попросил дать Прокопьевой 6 лет лишения свободы и предложил на 4 года запретить ей заниматься журналистикой. Суд назначил ей штраф в 500 тысяч рублей, Светлана пытается обжаловать приговор.

Позднее на Светлану Прокопьеву подала в суд психолог из Абакана Ольга Якоцуц, проводившая психолого-лингвистическую экспертизу по ее уголовному делу. Якоцуц посчитала, что Прокопьева в своих соцсетях утверждала про нарушение Ольгой деловой этики и «неэтичное поведение в личной, общественной или политической жизни». Суд отказал в иске.

4

Иван Любшин (Калуга): 5 лет и 2 месяца колонии

Мужчина пытался обжаловать приговор

Мужчина пытался обжаловать приговор

5 марта 2020 года 38-летнего жителя Калуги Ивана Любшина приговорили на 5 лет и 2 месяца колонии за комментарий о взрыве. Как сообщает международная правозащитная организация «Агора», судебное следствие заняло один день.

— Иван Любшин рассказывал, что 15 октября прошлого года его задержали неизвестные в масках, повалили на землю, избили и увезли в лес, где били ногами и электрошокером. Следком отказался возбуждать дело о пытках, — сообщает глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Как сообщили в правозащитном центре «Мемориал», врачи зафиксировали у мужчины «множественные кровоподтеки» на ногах, руках, плече, ухе, спине и около поясницы. Судебно-медицинская экспертиза в день задержания показала, что травмы были получены за один-три дня до осмотра и появились от «воздействия твердых тупых предметов или ударов об них».

Прокурор просил для Любшина 6 лет и 1 месяц в колонии общего режима. 13 мая Апелляционный военный суд в городе Власихе Московской области оставил без изменения приговор Любшину.

В 2017 году Любшина приговорили к штрафу в 400 тысяч рублей по части 2 статьи 282 УК РФ и части 2 статьи 354.1 УК РФ — возбуждение ненависти либо вражды и реабилитация нацизма с использованием СМИ соответственно. Любшина также судили по пункту «б» части 3 статьи 242 УК РФ (распространение порнографии с использованием СМИ), но в итоге оправдали.

Центр «Мемориал» считает Любшина политзаключенным.

— Любшина не обвиняют в призывах к совершению терактов или иных насильственных действий. Его преследование связано исключительно с несколькими неосторожными комментариями к новостям на своей личной странице, имеющей незначительную аудиторию. Эти комментарии не содержали явных призывов к насилию и представляли ничтожную общественную опасность, если представляли ее в принципе. Более того, к моменту возбуждения уголовного дела они уже были удалены Любшиным. Его дело следует рассматривать в контексте преследования оппозиционеров, журналистов, публицистов, а то и вовсе случайных людей, включившихся в обсуждение причин и характера поступка, а также личности Михаила Жлобицкого, совершившего самоподрыв в здании архангельского УФСБ, — сообщает «Мемориал».

Осенью у Ивана Любшина диагностировали астму, но отказали в освобождении из-под стражи, сославшись на то, что болезнь проходит в недостаточно тяжелой форме, чтобы препятствовать отбытию наказания.

5

Екатерина Муратова (Медвежьегорск): штраф в 350 тысяч рублей

Екатерина Муранова до сих пор находится в списке экстремистов

Екатерина Муранова до сих пор находится в списке экстремистов

25 декабря Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Верховном суде Карелии назначил анархистке и матери-одиночке Екатерине Мурановой штраф в 350 тысяч рублей. Причиной стали комментарий в паблике «Народная Самооборона» и пост на странице во «ВКонтакте».

— Не думала, что буду так опустошена в плане чувств и эмоций, как-то странно... Я очень признательна всем, кто меня поддерживал на протяжении 10 месяцев моего персонального ада и прессинга со стороны следствия. Всё благополучно разрешилось, я на свободе, приговор будет обжалован. Всех поздравляю с наступающим Новым годом, желаю бесконечного добра и никогда не столкнуться с системой нашего правосудия, — написала у себя в соцсетях Екатерина после оглашения приговора.

Обжаловать штраф так и не удалось.

Екатерина в одиночку воспитывает сына-первоклассника. Счета у нее до сих пор арестованы. Екатерина внесена в список экстремистов, что затрудняет поиск работы. Время от времени она просит подписчиков на фейсбуке помочь деньгами на счет ее матери.

6

Алексей Шибанов (Псков): приговор не вынесен

В июне 2020 года в Пскове на 2 месяца отправили в СИЗО 46-летнего Алексея Шибанова. В августе его отправили под домашний арест.

По требованию Роскомнадзора согласно их приказу №124 от 23 сентября 2020 года начиная с 30 октября 2020 года мы обязаны предупреждать читателей о цитировании СМИ, признанных Минюстом иностранными агентами. Текст должен сопровождаться такой плашкой, причем обязательно крупным шрифтом:

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ СОЗДАНО И РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ИЛИ РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА:

Как сообщает «Север.Реалии», на Шибанова завели уголовное дело из-за 16 комментариев во «ВКонтакте» о взрыве в Архангельской ФСБ, об уголовном деле Светланы Прокопьевой, протестах в Екатеринбурге и других резонансных событиях.

7

Надежда Белова (Воронеж): приговор не вынесен

Сына и мужа Надежды Беловой тоже допрашивали

Сына и мужа Надежды Беловой тоже допрашивали

31 марта 2020 года у воронежской активистки Надежды Беловой дома прошел обыск. Она проходила свидетелем по делу об оправдании терроризма.

— Отобрали всю технику, с которой, кстати, муж вел уроки онлайн, лишив нас заработка в период кризиса и пандемии, — писала в соцсетях после обыска Надежда. — Порылись в вещах на нашей съемной квартире и моей личной в Новой Усмани, потоптались по ковру в уличной обуви в период коронавируса и карантина, допрашивали сына 2,5 часа с приглашенными соцопекуншами, отпустили только в 21 час вечера. Угрожали мне тюрьмой до 5 лет, а сыну — детдомом. Высадили меня в центре города без телефона, без денег, без транспорта городского в 21:30.

В мае Надежда стала подозреваемой по делу об оправдании терроризма. Причиной стали комментарии в паблике «Лентач», где пользователь с ником «Надежда Белова» перефразировал фразу Путина: «Мы, как мученики, попадем в рай, а они просто сдохнут» и вспоминала про «сахар», отсылая, видимо, к событиям в Рязани, где в 1999 году в подъезде жилого дома обнаружили мешки с сахаром, якобы содержащим гексоген.

11 июня Надежду Белову внесли в перечень экстремистов. В октябре началось рассмотрение дела. Следующее заседание назначено на 10 ноября.

8

Вячеслав Лукичев (Калининград): штраф в 300 тысяч рублей

Вячеслав занимается социальными проектами

Вячеслав занимается социальными проектами

В марте 2019 года в Калининграде огласили приговор 24-летнему анархисту Вячеславу Лукичеву. Калининградца задержали вечером 4 ноября 2018 года, с 6 ноября заключили под стражу. По словам молодого человека, вместе с ним задержали двух его подруг, и он написал явку с повинной, чтобы их отпустили домой, сообщает издание «Медиазона».

Лукичева оштрафовали за пост в телеграм-канале «Прометей», где была публикация «Что можно сказать об атаке в Архангельске?». Изначально прокурор запрашивал 400 тысяч рублей штрафа.

Вячеслав Лукичев — зоозащитник, веган, антифашист, создатель проектов «Добро» и «Калининград против жестокости», уже 6 лет занимается организацией субботников, поездок в приюты для животных и дома-интернаты.

9

Александр Меркулов (Санкт-Петербург): приговор не вынесен

Александра Меркулова на месяц поместили в психиатрическую клинику для проведения экспертизы

Александра Меркулова на месяц поместили в психиатрическую клинику для проведения экспертизы

6 июля в Санкт-Петербурге задержали 23-летнего доставщика еды Александра Меркулова. В его квартире прошел обыск, изъяли роутер, два ноутбука и два телефона. Мужчину увезли на допрос. «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили, что Меркулов полностью признал свою вину и просил назначить ему домашний арест либо запрет определенных действий. С тех пор он находится в СИЗО — очередное заседание по избранию меры пресечения пройдет 6 ноября.

По версии следствия, работающий доставщиком еды Александр Меркулов с ноября 2018-го по октябрь 2019 года умышленно распространял материалы, которые оправдывают взрывы, поджоги и прочие подобные действия, призывая свою аудиторию заниматься терроризмом. Меркулову предъявили обвинение.

Александр Меркулов администрирует несколько сообществ во «ВКонтакте», одно из них посвящено анархизму. В этом паблике и нашли посты об архангельском подрывнике Михаиле Жлобицком, якобы публично оправдывающие терроризм.

Также Меркулов поддерживает ЛГБТ-движение, полиаморию, является большим фанатом Евровидения, в частности, Кончиты Вурст и Билала Ассани. О себе на своей странице во «ВКонтакте» пишет, что его вдохновляют единороги, русалки, радио «Эхо Москвы», анархизм, антифашизм, небо, необычная погода и андрогины.

— Во время судебного заседания по обжалованию незаконности обыска в квартире Александра Меркулова стало известно, что он этапирован в психиатрическую больницу для проведения стационарной экспертизы. Этапирован, но пока не прибыл... В какую именно больницу, пока тоже, соответственно, не до конца понятно (скорее всего, на Грибакиных). С учетом «борьбы с пандемией» есть большое опасение, что навестить его в больнице не дадут даже адвокату... Но тут попробуем побороться! В общем, следователь упорно гнет свою линию: ЛГБТ-паблик совокупно с «оправданием» = признаки болезни... Где-то я уже такое слышал, — написал 28 октября у себя в фейсбуке член Правозащитного Совета Санкт-Петербурга Григорий Михнов-Вайтенко.

10

Людмила Стеч (Калининград): приговор не вынесен

В отношении Людмилы возбудили уголовное дело из-за репоста во «ВКонтакте»

В отношении Людмилы возбудили уголовное дело из-за репоста во «ВКонтакте»

8 мая 2020 года в 6 утра в квартиру 32-летней Людмилы Стеч ворвались около 10 людей в масках. Ей разбили окно в квартиру. Она стала подозреваемой в оправдании терроризма из-за репоста во «ВКонтакте».

31 октября в годовщину теракта Людмила репостнула на свою страницу текст из сообщества «Народная самооборона». Это и стало причиной возбуждения уголовного дела. Свою страницу во «ВКонтакте» Людмила давно не ведет.

11

Константин Васильянов (Архангельск): приговор не вынесен

В апреле 2020 года уголовное дело возбудили в отношении 42-летнего дальнобойщика из Архангельска Константина Васильянова. Координатор центра «Правозащита Открытки» Валентина Дехтяренко уточнила изданию FlashNord, что в своем комментарии Васильянов заявил: «Террористов надо наказывать».

Вину мужчина не признал и выступает против терактов.

— По версии следствия, 31 октября 2018 года пользователь сети интернет с мобильного телефона разместил в одной из групп в социальной сети под новостью о террористическом акте текстовые комментарии, в которых содержатся лингвистические признаки оправдания идеологии терроризма, — сообщила пресс-служба ФСБ.

12

Галина Горина (Челябинск): дело прекращено

Галина Горина — активистка движения «СтопГОК»&nbsp;

Галина Горина — активистка движения «СтопГОК» 

В июне 2019 года уголовное дело возбудили в отношении 59-летней экоактивистки Галины Гориной. Она репостнула новость о взрыве в ФСБ с комментарием о том, что «гибнут наши дети».

У Галины Гориной прошел обыск, по делу провели психолого-лингвистическую экспертизу, которая нашла признаки оправдания терроризма. Но в декабре 2019 года дело закрыли за отсутствием состава преступления. В репосте активистки из Челябинска следствие не нашло преступного умысла, «поскольку Горина Г. М., не являясь автором публикации, свое отношение к данному событию в виде дополнительных комментариев не выражает».

— В постановлении о прекращении уголовного дела старший следователь следственного отдела по Калининскому району Челябинска СУ СК РФ по Челябинской области Александр Курилов сослался на постановление Пленума Верховного суда РФ от 20 сентября 2018 года о судебной практике по уголовным делам экстремистской направленности. В нем говорится, что судам обязательно следует учитывать «форму и содержание размещенной информации, ее контекст, наличие и содержание комментариев данного лица или иного выражения отношения к ней». Следователь указал, что такая позиция Верховного суда РФ «применима по аналогии» к делам об оправдании терроризма, — рассказал руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

13

Александр Довыденков (Тольятти): год колонии

В июле 2019 года Самарский гарнизонный суд приговорил к году колонии 22-летнего жителя Тольятти Александра Довыденкова. Поводом для возбуждения дела стала лингвистическая экспертиза, проведенная 24 декабря 2018 года. Довыденков признал вину, поэтому его дело рассматривали в особом порядке, без допроса свидетелей и исследования доказательств.

— В информационном материале, размещенном 31.10.2018 в 02:11 на интернет-странице пользователя социальной сети «Твиттер» под никнеймом «Малыш на драйве», содержатся лингвистические признаки оправдания действий молодого человека, совершившего самоподрыв в здании ФСБ в г. Архангельске, — сказано в экспертизе.

14 февраля 2019 года на Довыденкова возбудили уголовное дело. Со 2 марта молодой человек находился под домашним арестом.

14

Павел Зломнов (Санкт-Петербург): находится в розыске

Павел рассказывал об избиениях и пытках

Павел рассказывал об избиениях и пытках

31 января 2018 года в Санкт-Петербурге задержали местного жителя Павла Зломнова. После этого, по его словам, Павла увезли в ФСБ, где пытали и требовали сознаться в торговле оружием. О применяемых к Зломнову пытках сообщали и общественная наблюдательная комиссия, и мать Павла, и его сокамерники.

30 января 2019 года Павел должен был освободиться из СИЗО под подписку о невыезде из-за истечения предельных сроков содержания под стражей. В этот же день его повторно задержали и обвинили в публичном оправдании терроризма. Вечером его оставили под стражей до 31 марта 2019 года. По версии следствия, 31 октября 2018 года Павел Зломнов прочитал своим сокамерникам стихи о Михаиле Жлобицком, в котором положительно высказался о нем. Как сообщают адвокаты Павла, сам он утверждает, что не декларировал никому свои сочинения, а обвинения строятся только на показаниях сокамерников.

26 февраля 2019 года на Павла Зломнова завели еще одно дело — об оскорблении представителя власти по статье 319 УК РФ. Позднее его перевели под домашний арест. 2 сентября стало известно, что Павел исчез. Его объявили в розыск.

Правозащитная организация «Мемориал» считает Павла политзаключенным.

15

Надежда Ромасенко (Вытегра): дело прекращено

Надежда Ромасенко избежала наказания

Надежда Ромасенко избежала наказания

20 ноября 2018 года у 52-летней активистки КПРФ Надежды Ромасенко прошел обыск. У нее изъяли ноутбук, телефон и две флешки. Это случилось из-за репоста новости о Михаиле Жлобицком.

13 декабря 2018 года в возбуждении уголовного дела в отношении Ромасенко отказали. 30 декабря она получила письмо с уведомлением об этом. 14 января 2019 года ей вернули изъятые вещи.

16

Олег Ефремов (Омск): штраф в 350 тысяч рублей

В июле 2020 года пресс-служба УФСБ по Омской области распространила релиз о том, что на 350 тысяч рублей оштрафовали 53-летнего местного жителя.

— Омич одобрительно высказывался о данном деянии, считал действия преступника правильными, — пояснили в пресс-службе УФСБ по Омской области.

Имя омича в релизе не раскрывалось, но в базе экстремистов Росфинмониторинга впоследствии попал только один житель Омска 53 лет — Олег Ефремов.

17

Александр Соколов (Сочи): 2 с половиной года колонии

В августе 2019 года вступил в силу приговор в отношении Александра Соколова. Он получил 2 с половиной года за шесть комментариев о Жлобицком.

Также Соколову запретили 3 года пользоваться интернетом.

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