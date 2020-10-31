Штрафы и реальные сроки: как россиян преследовали за слова про взрыв в Архангельской ФСБ

Один из последних приговоров, вынесенных за комментарии о взрыве в архангельском УФСБ, услышал житель Вологды Сергей Арбузов. 15 октября 2020 года суд назначил ему 5 лет колонии.

Как следует из материалов дела, 1 ноября 2018 года Арбузов в группе во «ВКонтакте» «Плохие новости 18+ » оставил несколько комментариев, в которых восхищался поступком взорвавшего себя в здании ФСБ Михаила Жлобицкого. Позднее экспертиза выявит в его словах признаки оправдания терроризма.

29.RU связался с женой Сергея Анной. Она рассказала, что у них двое девочек — 10 и 14 лет . Сергей любит детей, иногда помогал детским домам.

— В конце июня этого года его вызвали во второй отдел нашего города. Прямо перед отделом подбежали, избили, надели на голову мешок и увезли в ФСБ. Там ему и сообщили, что он оставил какой-то комментарий в 2018 году . Его похитили, я так и сказала, когда приехала в отдел искать мужа. Он мне сообщил, что его вызвали, и поехал, сказал, что ненадолго, и пропал. Я приехала туда, а его там никто не видел и не вызывал. Машина стоит, а человека нет. У отдела полиции пропал человек, и никто не знает ничего. Потом он мне смог позвонить, и я только тогда узнала, что его ФСБ задержала, — рассказала Анна о том, как на мужа завели уголовное дело.

Без мужа справляться непросто — нужно помогать еще и матери Сергея, находящейся на пенсии. Анна работает, но одной трудно.

— Тяжело справляемся, квартира у нас съемная, практически всю мою зарплату придется отдавать. Скорее всего, переезжать придется в более бюджетное жилье. Сергей заплатил за квартиру, в которой мы пока живем, вперед за два месяца, а дальше не знаю что, даже представить пока не могу.... Да и ему помогать надо... Мы за ним как за каменной стеной были, а теперь.... Не знаю, что будет, — рассказала Анна.

Сергей работал простым таксистом. За рулем проводил по 12 часов — он мечтал начать строительство собственного дома в 2021 год у, вот и старался накопить денег.

— Сергей сразу признал вину и написал явку с повинной. Его отпустили под подписку. Приговор не обжаловали. Если бы стали обжаловать, то неизвестно, куда бы его отправили отбывать наказание. Увезли бы далеко, а нам бы и на свидание не добраться было бы.

Родственники Сергея обращались к политику Дмитрию Гудкову за помощью, но сам Сергей не захотел огласки.

— Мне еще в конце лета писала сестра Сергея Арбузова, просила помощи. Мы поговорили, я предупредил, что без огласки срок будет большим. Женщина сказала, что подумает, обещала перезвонить — и пропала. А теперь я даже не могу найти переписку с ней: видимо, в страхе удалила. Я не знаю, откуда взялся этот страх. Помню из разговора, что местный фээсбэшник преследовал ее, заставил уволиться с работы в поликлинике, создавал невыносимую атмосферу. Зачем? То ли добивался доноса на брата, то ли просто развлекался. Но результат молчания — 5 лет за несколько слов. Я могу сказать только одно: не молчите. У нас нет никакой защиты от кровожадного государства, кроме, как говорил в свое время Горбачев, гласности. И эта-то защита слабая, но, если отказаться и от нее, шансов не будет совсем, — написал в своих соцсетях Дмитрий Гудков.

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