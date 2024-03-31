Конный клуб или зал с хаммамом: где занимаются спортом жители Новосибирска и сколько это стоит

Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Цели для занятия спортом у каждого свои: кто-то хочет привести свою фигуру в порядок, кто-то хочет быть здоровым, а кто-то получает психологическую разрядку. В любом случае, люди, занимающиеся спортом, вызывают восхищение. Но нужно найти то, что вам по душе, что не вызывает отчуждения и приносит удовольствие. В этом году на Народной премии НГС горожане выбирают лучшее место для занятий в номинации «Фитнес-центр года». Корреспонденты НГС поговорили с жителями о том, как они предпочитают заниматься спортом и сколько это стоит.

Ольга и Роман занимаются минимум три раза в неделю в фитнес-центре Edge premium fitness. До рождения ребенка они могли проводить там целый день: с утра и до самого вечера.

Ольга с Романом ходят в спортзал три раза в неделю Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











— Мы, во-первых, живем рядом, а во-вторых, это самый лучший клуб города, а мы всегда выбираем самые лучшие. Мы были во многих других, но они не сравнятся с этим. Интерьеры, обслуживание, сами тренажеры, предложение групповых занятий, хаммам, бассейн, сауна, ресторан с авторской кухней, — перечисляет Ольга.

Также семейная пара пользуется массажным кабинетом в фитнес-центре. Как рассказывает Роман, в месяц посещения стоят от 6500 рублей. При этом они пользуются «заморозкой», то есть за время, когда они не ходят, — не платят.

— Программа у них начинается, по-моему, от 14 месяцев. Я производил расчеты, то есть в месяц получается где-то около 6500−7400. Но платить надо сразу за год. При этом в клубе существуют рассрочки, дополнительные программы. По сути дела, недорого получается, — рассказывает Роман.

Павел пробегает за час 12 километров Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Утром в воскресенье в Первомайском сквере можно встретить несколько бегунов. И хотя на улице совсем не светит солнце, а идет снег и дует холодный ветер — спортсменам всё нипочем. Как рассказывает житель Новосибирска Павел, который занимался в парке, за один раз он пробегает 12 километров. Это расстояние мужчина преодолевает за час.

Павел пробовал заниматься на беговых дорожках, но они ему не подошли.

— В фитнес-центрах не занимаюсь, только ношусь по городу. В фитнесе душно бежать, поэтому приходится на улице. Вот сегодня я весь в грязи, но хоть дышать легче, — объясняет мужчина.

По мнению Павла, в спортзалах бывает много людей, а на вентиляции часто экономят, и бегать долго в таких местах тяжело.

Елизавета занимается кроссфитом Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Елизавета выбрала кроссфит, который направлен на развитие силы и выносливости. Занимается сибирячка с тренером, и место она выбирала по профессионализму сотрудников.

— Я занимаюсь спортом всю жизнь, поэтому выбираю хорошего тренера. Мне нравится направление кроссфит. Мне важно, чтобы были вежливые люди, чтобы было близко к дому и классный тренер, — перечислила Елизавета.



По этим критериям она выбрала Crossbox Kontora, в которой занимается уже некоторое время и ее все устраивает. Месяц занятий там стоит около 5 тысяч рублей.

Василиса занимается в театральной студии Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Для некоторых спорт это не про специальные залы. Как рассказывает Василиса, в фитнес-центр она не ходит, но получает свою долю упражнений в театральной студии «Жить на Севере» в «Красном факеле».

— Там хватает физических упражнений. У нас занятие по пластике — туда приходишь, и там много упражнений физических. В «Факеле» нам преподает Артем Малиновский. Мы, конечно, все выходим выжатые ужасно, — поделилась Василиса.

Занятия в театральной студии обходятся примерно в пять тысяч рублей в месяц. Но помимо них Василиса летом с родителями любит покататься на велосипедах.

Майя тренирует детей и взрослых Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Для некоторых спорт — это целая жизнь. Майя, например, работает тренером по верховой езде. По этой причине заниматься в фитнес-центрах ей не нужно.

— В Новосибирске около 50 конных клубов, по последним данным. Я работаю в конном клубе, который находится в Академгородке, — «Казачий Острог», — рассказала Майя.

По данным сайта конного клуба, разовое занятие на час стоит 1200 рублей. А абонементы для взрослых — от 4000 рублей.

А по каким принципам вы выбираете фитнес-центр Мне важно, чтобы было уютно и чисто Главное, хороший тренер Конечно, расположение. Чем ближе к дому, тем лучше Я смотрю на цену Не занимаюсь спортом совсем Фитнес-центры не мое, но спортом я занимаюсь

На Народной премии номинация с фитнес-центрами одна из самых популярных. Жители города уже предложили больше 2 тысяч компаний. Всего с 19 марта новосибирцы отдали больше 14 тысяч голосов. Предложить ваше любимое место для занятия спортом можно до 17 апреля. Тогда закончится первый этап голосования. Всего проголосовать можно в 10 номинациях за лучшие компании года — посмотреть все номинации можно на сайте премии. 18 апреля будет сформирован шорт-лист из тех, кого чаще всего предлагали. После этого начнется второй этап голосования. Победители будут объявлены на торжественной церемонии 22 мая. Всё о Народной премии НГС можно узнать в нашем сюжете.