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Бизнес

Коттеджный поселок построит новосибирская компания — в него вложат 7 миллиардов

Он появится под Красноярском

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Речь идет о компании «Мира» новосибирского бизнесмена Андрея Алексеева

Компания из Новосибирска примет участие в создании коттеджного поселка под Красноярском. Предполагаемый объем инвестиций составит 7 миллиардов.

Об этом сказано на сайте корпорации развития «Енисейская Сибирь». Она заключила с ООО «Мира» соглашение о сопровождении инвестпроекта по созданию поселка в Березовском районе региона.

— Цель проекта — формирование здорового, развивающегося, самодостаточного сообщества на основе ценностей семьи, живущего в гармонии с природой, — сообщили в организации.

Проект велнес-поселка «Мира Деревня Красноярск» предполагает создание загородных домов нескольких типов, инфраструктуру, сети. Он включает в себя школу, детский сад, спортивные объекты и другое. Также подразумевается создание туристско-рекреационного кластера.

— Благодаря сотрудничеству с Корпорацией развития Енисейской Сибири мы видим уникальную возможность комфортного взаимодействия с органами местного самоуправления, с жителями города и края. Взаимодействие с Корпорацией поможет реализовать проект в соответствии с поставленными целями и задачами, — приводятся слова директора по развитию регионов ООО «Мира» Антона Комичева.

Реализовать проект планируется в 2024–2029 годах, предполагаемый объем инвестиций оценивается в 7 миллиардов рублей. Он создаст 300 рабочих мест.

Данные о представителе ООО «Мира» имеются на сайте «Мира Деревня» — велнес-поселка под Новосибирском. Вебресурс относится к ООО «Миргород». Организация, как сообщил НГС Антон Комичев, выступает операционной компанией в Новосибирске.

По данным «Контур.Фокус», ООО «Миргород» образовали в 2014 году в Новосибирской области, директором фирмы является Антон Комичев, учредителем — Андрей Алексеев. Последний числится владельцем нескольких организаций, в том числе ООО «Мира» — компания зарегистрирована в Новосибирске. На конец 2022 года выручка ООО «Мира» составила 666 миллионов рублей, чистая прибыль — 355, 6 миллиона рублей.

Новосибирский бизнесмен Андрей Алексеев связан с реализацией нескольких проектов в городе, в том числе «Мира Терм» и «Мира Деревня». В 2021 году под Новосибирском открыли частный парк, который основала группа «Мира» Андрея Алексеева.

ПО ТЕМЕ
Бизнес Мира Андрей Алексеев Красноярск Новосибирск Инвестпроект
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