260 миллионов: в Новосибирске продают гостиничный бизнес — покупателю предлагают здание и землю

Стоимость предложения составляет 260 миллионов рублей. Источник: novosibirsk.n1.ru











В Новосибирске продают здание на Гоголя. В имущественный лот также входят земельный участок и гостиничный бизнес, цена предложения достигает 260 миллионов рублей. Объявление опубликовали на сайте N1 3 марта этого года.

— Предлагается к приобретению имущественный лот, — сообщает продавец.

В лот входят земельный участок площадью 512 квадратных метров, здание 2009–2010 годов постройки — его площадь превышает 2,2 тысячи квадратных метров. В здании обустроили десять этажей, в том числе технический и цокольный. Вместе с ними продавец предлагает действующий гостиничный бизнес.



— Здание гостиницы имеет награду «Золотая капитель» как лучшее здание общественного назначения Сибири за 2010 год. По набору и уровню услуг гостиница сертифицирована на четыре звезды, — сказано в объявлении.



В имущественный фонд вошли номера категорий «Стандарт», «Комфорт», «Бизнес» и «Люкс», конференц-зал на 65 посадочных мест, комната переговоров и круглосуточный ресторан. В список также вошли сауны-караоке с бассейнами и финскими парилками.

В состав имущественного фонда вошли сауны-караоке с бассейнами Источник: novosibirsk.n1.ru











— Все номера и залы оборудованы современной мебелью, оборудованием и комплектующими, — объяснил продавец.



НГС позвонил на номер телефона, который указан в объявлении, чтобы узнать подробности предложения. На момент публикации новостного материала специалисты не прокомментировали данные.

