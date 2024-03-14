260 миллионов: в Новосибирске продают гостиничный бизнес — покупателю предлагают здание и землю

В Новосибирске продают здание на Гоголя. В имущественный лот также входят земельный участок и гостиничный бизнес, цена предложения достигает 260 миллионов рублей. Объявление опубликовали на сайте N1 3 марта этого года.
— Предлагается к приобретению имущественный лот, — сообщает продавец.
В лот входят земельный участок площадью 512 квадратных метров, здание 2009–2010 годов постройки — его площадь превышает 2,2 тысячи квадратных метров. В здании обустроили десять этажей, в том числе технический и цокольный. Вместе с ними продавец предлагает действующий гостиничный бизнес.
— Здание гостиницы имеет награду «Золотая капитель» как лучшее здание общественного назначения Сибири за 2010 год. По набору и уровню услуг гостиница сертифицирована на четыре звезды, — сказано в объявлении.
В имущественный фонд вошли номера категорий «Стандарт», «Комфорт», «Бизнес» и «Люкс», конференц-зал на 65 посадочных мест, комната переговоров и круглосуточный ресторан. В список также вошли сауны-караоке с бассейнами и финскими парилками.
— Все номера и залы оборудованы современной мебелью, оборудованием и комплектующими, — объяснил продавец.
НГС позвонил на номер телефона, который указан в объявлении, чтобы узнать подробности предложения. На момент публикации новостного материала специалисты не прокомментировали данные.
Накануне стало известно о том, что «Ростелеком» выставил на продажу помещения в здании, которое находится в Тихом центре Новосибирска. Стоимость недвижимости составляет 455 миллионов рублей.