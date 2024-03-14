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Бизнес

260 миллионов: в Новосибирске продают гостиничный бизнес — покупателю предлагают здание и землю

В нем имеются ресторан, комната переговоров, бассейны и финские парилки

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Стоимость предложения составляет 260 миллионов рублей.

В Новосибирске продают здание на Гоголя. В имущественный лот также входят земельный участок и гостиничный бизнес, цена предложения достигает 260 миллионов рублей. Объявление опубликовали на сайте N1 3 марта этого года.

— Предлагается к приобретению имущественный лот, — сообщает продавец.

В лот входят земельный участок площадью 512 квадратных метров, здание 2009–2010 годов постройки — его площадь превышает 2,2 тысячи квадратных метров. В здании обустроили десять этажей, в том числе технический и цокольный. Вместе с ними продавец предлагает действующий гостиничный бизнес.

— Здание гостиницы имеет награду «Золотая капитель» как лучшее здание общественного назначения Сибири за 2010 год. По набору и уровню услуг гостиница сертифицирована на четыре звезды, — сказано в объявлении.

В имущественный фонд вошли номера категорий «Стандарт», «Комфорт», «Бизнес» и «Люкс», конференц-зал на 65 посадочных мест, комната переговоров и круглосуточный ресторан. В список также вошли сауны-караоке с бассейнами и финскими парилками.

В состав имущественного фонда вошли сауны-караоке с бассейнами

— Все номера и залы оборудованы современной мебелью, оборудованием и комплектующими, — объяснил продавец.

НГС позвонил на номер телефона, который указан в объявлении, чтобы узнать подробности предложения. На момент публикации новостного материала специалисты не прокомментировали данные.

Накануне стало известно о том, что «Ростелеком» выставил на продажу помещения в здании, которое находится в Тихом центре Новосибирска. Стоимость недвижимости составляет 455 миллионов рублей.

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