«С целью изучения спроса»: 455 миллионов просит «Ростелеком» за площади в центре Новосибирска

«Ростелеком» выставил на продажу помещения в здании, которое находится в Тихом центре вблизи Первомайского сквера и Краеведческого музея. Стоимость недвижимости составляет 455 миллионов рублей.
Данные об этом появились на сайте N1 в среду, 12 марта. Здание, в котором разместили помещения, располагается на улице Максима Горького.
— С целью изучения спроса предлагаются к продаже нежилые помещения площадью 7036,4 кв. м (долевая собственность) в центре Новосибирска, на красной линии, — сказано в сообщении.
Объявление о поиске покупателя опубликовала компания «Ростелеком». По информации продавца, общая площадь помещений составляет более 7 тысяч квадратных метров, их планируется продать через аукцион. Площади находятся в восьмиэтажном здании, в котором расположили подвал и технический этаж.
Площадь кабинетов, как уточняется в сообщении, составляет от 9 до 56 квадратных метров, видовые кабинеты расположены на 5-м и 6-м этажах здания. Земельный участок находится на праве долгосрочной аренды.
— Обязательное условие продажи: обратная аренда 100% площадей (по фиксированной ставке на момент заключения договора), на срок 12 месяцев с возможностью пролонгации на период освобождения помещений, демонтажа и выноса оборудования, — сказано в сообщении.
В объявлении уточняется, что продажа ведется от собственника ПАО «Ростелеком». Цена за один квадратный метр достигает 64, 6 тысячи рублей.
На сайте публичной кадастровой карты сказано, что общая площадь здания составляет более 10 тысяч квадратных метров. По данным сервиса 2ГИС, в нем находятся 15 организаций.
В марте прошлого года в Новосибирске открыли аукцион на покупку еще одного здания «Ростелекома. Трехэтажное сооружение находится на проспекте Дзержинского, 20.