«С целью изучения спроса»: 455 миллионов просит «Ростелеком» за площади в центре Новосибирска

Данные об этом появились на сайте N1 в среду, 12 марта. Здание, в котором разместили помещения, располагается на улице Максима Горького.



— С целью изучения спроса предлагаются к продаже нежилые помещения площадью 7036,4 кв. м (долевая собственность) в центре Новосибирска, на красной линии, — сказано в сообщении.

