«Лаборатория Касперского» проверила 2ГИС на вредоносность — сервис хочет вернуться в Google Play

Компания 2ГИС объявила, что их приложение проверили эксперты «Лаборатории Касперского». Специалисты не нашли вредоносности, о которой на прошлой неделе Google Play предупреждал пользователей приложения.
По информации 2ГИС, проверку прошло несколько версий продукта для ОС Android, включая версию 6.30.2.533.6 — именно ее Google Play определил как «вредоносную». В качестве контрольного образца была проверена версия 6.29.0.530.20, которая не вызывала нареканий со стороны Google.
Кроме того, 2ГИС был проверен с помощью решения «Лаборатории Касперского», встроенного в магазин приложений RuStore, где приложение по-прежнему можно скачивать и обновлять. Проверка файла.apk, который скачивается на мобильные устройства и запускает на них 2ГИС, подтвердила безопасность приложения — отсутствие вредоносного кода.
— Другие сервисы проверки приложений также говорят о безопасности 2ГИС для мобильных устройств — например, на сайте VirusTotal ни один из десятков доступных российских и зарубежных антивирусных сканеров не обнаружил какой-либо вредоносный код в 2ГИС, — отмечают представители 2ГИС
Параллельно с этим на портале Change.org появилась петиция, обращенная к Google с призывом «прекратить необоснованные нападки на 2ГИС». Петиция подписана пользователем под ником Stanislav Poruchikov и продублирована на английском языке.
— Предупреждение от Play Защиты, мягко говоря, вызывает вопросы. 2ГИС всегда запрашивал разрешение на доступ к контактам, галерее, микрофону и так далее — это нужно для полноценной работы функций приложения. Однако раньше системе безопасности Google это не казалось чем-то неправомерным, — говорится в петиции.
Представители 2ГИС не подтвердили своей связи с автором петиции, сказав, что ее составили «активные пользователи» приложения. Тем не менее петицию они поддержали.
Проверки внешними сервисами подтверждают полную безопасность 2ГИС, при этом доступы, которые запрашивает приложение, нужны только лишь для полноценного его использования, например, голосового поиска, добавления фотографий в отзывы и на карты, авторизации, — рассказал директор департамента исследований и разработок 2ГИС Антон Спиридонов. — Поэтому можно игнорировать уведомления Google Play и продолжать пользоваться 2ГИС, сервис продолжает стабильно работать.
В компании 2ГИС уточнили, что специалисты продолжают работать над тем, чтобы вернуться в Google Play.
В 2022 году приложении удаляли из AppStore, позже сервис снова стал доступен на этой платформе владельцам «айфонов».