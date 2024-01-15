«Лаборатория Касперского» проверила 2ГИС на вредоносность — сервис хочет вернуться в Google Play

— Другие сервисы проверки приложений также говорят о безопасности 2ГИС для мобильных устройств — например, на сайте VirusTotal ни один из десятков доступных российских и зарубежных антивирусных сканеров не обнаружил какой-либо вредоносный код в 2ГИС, — отмечают представители 2ГИС

Параллельно с этим на портале Change.org появилась петиция, обращенная к Google с призывом «прекратить необоснованные нападки на 2ГИС». Петиция подписана пользователем под ником Stanislav Poruchikov и продублирована на английском языке.