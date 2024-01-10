Новосибирцы получили сообщения о вредоносности сервиса 2ГИС — что говорят в пресс-службе приложения

Жители Новосибирска сообщили, что маркет Google Play для устройств на Android стал определять приложение картографического сервиса 2ГИС как вредоносное. Пользователям пришли сообщения от службы безопасности Play Защита.
— Удалите вредоносное приложение 2ГИС. Приложение пытается получить доступ к вашим персональным данным, таким как SMS, фотографии, аудиозаписи и журнал звонков, — говорится в сообщении.
В 2ГИС сообщили, что приложение абсолютно безопасно, надежно и точно не вредоносно.
— Данные уведомления связаны исключительно с правилами Google и едины для всех приложений, которые временно недоступны в Google Play, — пояснили в пресс-службе сервиса.
В сервисе объяснили, что доступ к микрофону и звонкам необходим, чтобы пользователи могли звонить в организации прямо из приложения. Доступ к SMS нужен при регистрации в сервисе.
Ранее у картографического сервиса 2GIS произошел сбой в работе в Новосибирске. При попытке зайти на веб-версию возникает ошибка.