Новосибирцы получили сообщения о вредоносности сервиса 2ГИС — что говорят в пресс-службе приложения

В сервисе объяснили, что доступ к микрофону и звонкам необходим, чтобы пользователи могли звонить в организации прямо из приложения. Доступ к SMS нужен при регистрации в сервисе.



Ранее у картографического сервиса 2GIS произошел сбой в работе в Новосибирске. При попытке зайти на веб-версию возникает ошибка.

