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Новосибирцы получили сообщения о вредоносности сервиса 2ГИС — что говорят в пресс-службе приложения

Оповещения поступили пользователям Android

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Граждан просили удалить приложение

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Жители Новосибирска сообщили, что маркет Google Play для устройств на Android стал определять приложение картографического сервиса 2ГИС как вредоносное. Пользователям пришли сообщения от службы безопасности Play Защита.

— Удалите вредоносное приложение 2ГИС. Приложение пытается получить доступ к вашим персональным данным, таким как SMS, фотографии, аудиозаписи и журнал звонков, — говорится в сообщении.

В 2ГИС сообщили, что приложение безопасно

В 2ГИС сообщили, что приложение безопасно

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В 2ГИС сообщили, что приложение абсолютно безопасно, надежно и точно не вредоносно.

— Данные уведомления связаны исключительно с правилами Google и едины для всех приложений, которые временно недоступны в Google Play, — пояснили в пресс-службе сервиса.

В сервисе объяснили, что доступ к микрофону и звонкам необходим, чтобы пользователи могли звонить в организации прямо из приложения. Доступ к SMS нужен при регистрации в сервисе.

Ранее у картографического сервиса 2GIS произошел сбой в работе в Новосибирске. При попытке зайти на веб-версию возникает ошибка.

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2ГИСВредоносная программаНовосибирск
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