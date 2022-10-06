У картографического сервиса 2GIS произошел сбой в работе в Новосибирске
При попытке зайти на веб-версию возникает ошибка
В Новосибирске 6 октября пользователи начали жаловаться на проблемы в работе сервиса 2GIS. По словам читателей НГС, сбой в работе произошел в веб-версии приложения.
— На телефоне приложение работает. При попытке зайти в сервис через компьютер возникает ошибка, — сообщили читатели НГС.
Журналист НГС обратился за комментарием по данной ситуации в пресс-службе 2GIS.
— Большая часть сервисов 2ГИС уже восстановила работу. Мы активно работаем над восстановлением оставшихся сервисов. Приносим свои извинения за временные неудобства, — сообщили в пресс-службе сервиса.
В конце сентября приложение 2GIS, разработанное в Новосибирске, удалили из сервиса AppStore.