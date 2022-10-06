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У картографического сервиса 2GIS произошел сбой в работе в Новосибирске

При попытке зайти на веб-версию возникает ошибка

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При попытке зайти в сервис через компьютер возникает ошибка

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В Новосибирске 6 октября пользователи начали жаловаться на проблемы в работе сервиса 2GIS. По словам читателей НГС, сбой в работе произошел в веб-версии приложения.

— На телефоне приложение работает. При попытке зайти в сервис через компьютер возникает ошибка, — сообщили читатели НГС.

Журналист НГС обратился за комментарием по данной ситуации в пресс-службе 2GIS.

— Большая часть сервисов 2ГИС уже восстановила работу. Мы активно работаем над восстановлением оставшихся сервисов. Приносим свои извинения за временные неудобства, — сообщили в пресс-службе сервиса.

В конце сентября приложение 2GIS, разработанное в Новосибирске, удалили из сервиса AppStore.

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