Три муниципальных бани отремонтировали в Новосибирске — что будет с остальными

В мэрии Новосибирска назвали число посетителей муниципальных общественных бань. Недавно в помещения трех бань провели ремонт.
Баня №36 на улице Петропавловской, 5 возобновила работу 7 сентября, №19 «Бодрость» на Первомайской, 84 заработала 5 октября, на Чекалина, 35а — 13 октября.
— За сентябрь-ноябрь 2023 года услуги помывок в указанных банях получили 3066 человек, — сообщили НГС в департаменте инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.
В банях №19 и №36 идет ремонт, который не мешает работе. В зданиях обновляют вентиляцию.
В пресс-центре мэрии Новосибирска рассказали, что здание бани на улице Смоленской, 4, тоже решили отремонтировать. Для этого власти ищут арендатора.
8 августа бани №3 на Беловежской, 10/1 заключили договор простого товарищества. В рамках него инвестор подготовит проектную документацию. Объект собираются обновить за 5 лет. Относительно бани №7 на улице Гурьевской, 68, собираются заключить концессию. Предложение рассматривает рабочая группа.
В ноябре 2021 года журналист НГС Анна Богданова побывала в бане на улице Беловежской. Как выглядело заведение изнути, смотрите в репортаже.