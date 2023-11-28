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Три муниципальных бани отремонтировали в Новосибирске — что будет с остальными

Обновленные заведения посетили больше 3000 человек

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На ремонт бани №7 могут заключить концессию

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В мэрии Новосибирска назвали число посетителей муниципальных общественных бань. Недавно в помещения трех бань провели ремонт.

Баня №36 на улице Петропавловской, 5 возобновила работу 7 сентября, №19 «Бодрость» на Первомайской, 84 заработала 5 октября, на Чекалина, 35а — 13 октября.

— За сентябрь-ноябрь 2023 года услуги помывок в указанных банях получили 3066 человек, — сообщили НГС в департаменте инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.

В банях №19 и №36 идет ремонт, который не мешает работе. В зданиях обновляют вентиляцию.

В пресс-центре мэрии Новосибирска рассказали, что здание бани на улице Смоленской, 4, тоже решили отремонтировать. Для этого власти ищут арендатора.

8 августа бани №3 на Беловежской, 10/1 заключили договор простого товарищества. В рамках него инвестор подготовит проектную документацию. Объект собираются обновить за 5 лет. Относительно бани №7 на улице Гурьевской, 68, собираются заключить концессию. Предложение рассматривает рабочая группа.

В ноябре 2021 года журналист НГС Анна Богданова побывала в бане на улице Беловежской. Как выглядело заведение изнути, смотрите в репортаже.

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