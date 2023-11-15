Две городских бани отремонтируют в Новосибирске — на работы выделили больше 8 миллионов

В Новосибирске ищут подрядчика, который отремонтирует муниципальные бани. За работы готовы заплатить более 8,3 миллиона рублей.
Информацию об аукционе опубликовали на сайте госзакупок. Заказчиком выступает муниципальное банное хозяйство «Сибирячка». В документах указано, что ремонт сделают в банях №26 на улице Чекалина и №19 на Первомайской, 84.
— Подрядчик по заданию заказчика обязуется в установленный контрактом срок выполнить работы по текущему ремонту помещений в зданиях муниципальных общественных бань, — говорится в проекте контракта.
В документах указано, что ремонт затронет крыши зданий, пол и потолок, специалисты заменят радиаторы, оштукатурят откосы дверей, окон и выполнят прочие работы.
Заявки на участие в торгах принимают до 21 ноября. Ремонт должны закончить до 10 декабря.
В августе в мэрии Новосибирска сообщали, что в городе начали ремонтировать бани № 36, 19 и 26. Власти объяснили, что работы проведут в несколько этапов. Муниципальному банному хозяйству «Сибирячка» принадлежит шесть бань. С июня прошлого года они были закрыты. В мэрии рассказывали, что искали инвесторов, которые проведут ремонт, но сейчас работы ведут за счет бюджета. НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, когда закончат все работы.
Два года назад журналист НГС Анна Богданова посетила одну из муниципальных бань. Читайте в репортаже, в котором она поделилась своими впечатлениями.