Две городских бани отремонтируют в Новосибирске — на работы выделили больше 8 миллионов

В Новосибирске ищут подрядчика, который отремонтирует муниципальные бани. За работы готовы заплатить более 8,3 миллиона рублей.



Информацию об аукционе опубликовали на сайте госзакупок. Заказчиком выступает муниципальное банное хозяйство «Сибирячка». В документах указано, что ремонт сделают в банях №26 на улице Чекалина и №19 на Первомайской, 84.

