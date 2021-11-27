«С легким паром, бабоньки!»: городские бани закрывают. Журналист НГС там попарилась и поняла, что ее мир не будет прежним

Мои попытки попасть в баню успехом увенчались не сразу. Сейчас бани работают не каждый день, к тому же график, как выяснилось, нестабильный: иногда он не совпадал с тем, что показывал справочник 2ГИС. Но звезды всё же сошлись, и в пятницу я пришла в бани № 3 на Беловежской (это недалеко от площади Сибиряков-Гвардейцев). Честно говоря, сначала были призрачные сомнения в успехе эксперимента, но они рассеялись, когда банный администратор громко и уверенно ответила на телефонный звонок: «Приходите, ждем!» Правда, потом она добавила, что веников сегодня нет. Ну и ладно.



— А, так вы в баню? — спросил у меня таксист, когда мы уже подъехали к зданию. — Я здесь часто бываю, клиентов сюда много ездит.



Слова о том, что место популярное, как-то даже вдохновили и настроили на нужный лад. Здание сталинской застройки показалось еще красивее: бани на Беловежской, 10/1 построили в 1951 году, прошло семьдесят лет, а оно неплохо выглядит что внутри, что снаружи.