«Туда всё больше и больше народу ездит, даже с правого берега»: в каких банях отдыхают сибиряки — 11 адресов

В Новосибирске выбирают лучший банный комплекс и SPA-центр
На этой неделе,
Примите участие в «Народной премии НГС»! Помогите нам выбрать лучший банный комплекс и SPA-центр —
Василиса, учится в строительном институте, работает вожатой
— Я хожу в бани по праздникам, раза три в год, с семьей. SPA-центры тоже нечасто посещаю, но если хожу, то выбираю шоколадное обертывание и какие-то грязевые ванны. На мой взгляд, в бане должна быть хорошая парилка и комфортная температура.
Ирик, инженер-конструктор
— Зимой я хожу в баню раз в две недели, а летом гораздо реже — раз в месяц, не чаще. «Мира Термы» — очень достойное место или же какие-нибудь частные небольшие бани за городом. Чтобы можно было по-настоящему расслабиться, в бане должно быть чисто, уютно, желательно наличие бассейна, прохладительные напитки. Должен быть нероссийский уровень сервиса. В принципе, он такой в «Мире» и в Green Wood Hotel&SPA.
Юлия и Алина
Юлия, интернет-маркетолог:
— Редко бываю — в основном хожу в «Мира Термы». Посещаю там бани и бассейн. Особенно люблю хаммам. Для меня это самый лучший хаммам в городе. Еще очень хорошие бани в аквапарке. Еще я была в обычных новосибирских банях, которые снимают по часам, но мне там не нравится. Там неуютно: какие-то кожаные диваны страшные, странные комнаты для того, чтобы я, наверное, привела еще одну женщину с собой. (Смеётся.)
Алина, фотограф, дизайнер:
— Я тоже нечасто бываю, но очень люблю. Надо исправляться и бывать чаще. Я была в «Мира Термах» и больше нигде, хотя знаю, что много еще есть. Я пользовалась там услугами массажа, была в зоне «Аква» и в банях — всё круто. В «Мире»
Оксана, госслужащая
— Сто лет уже не была, но очень хочу, просто нет времени. Хочу попасть в «Мира Термы» в Сосновом бору. Столько друзей у меня туда уже переходило — все хвалят. У меня всё не получается вырваться, но я все-таки схожу. Нравится, что там есть бассейны, турецкий массаж, место, где можно покупаться даже зимой, — это вообще восторг. Когда еще был филиал на «Речном вокзале», я туда ходила, очень нравилось, особенно хаммам.
Евгений, работает в сфере строительства
— Мне нравится хаммам в «Мира Термах». Хожу нечасто — может, три-четыре раза в год.
Виктория, свой бизнес
— Очень редко, но бывает. В основном выбираю абонемент на какое-то количество часов и отдыхаю: хожу по баням, иногда на массаж. Больше всего я люблю русскую баню
Алексей, работает в сфере финансов
— Я хожу либо совсем в «баню-баню», где мужиками паримся, ныряем в холодную воду, либо в SPA-центр — «Мира Термы» или аквапарк, где уже просто релакс. Для похода в баню, как правило, какой-то повод нужен, а в SPA-центр — если сертификат подарили женщинам или с детьми. В «Термах» нравятся необычные бани с солями, где можно хорошо продышаться, а в аквапарке в джакузи приятно.
Виктория, занимается комнатными растениями
— Раньше ходили очень часто — в Marriott, теперь не всегда получается. Собирались в понедельник с девчонками в баню, но заболела няня, поэтому пришлось остаться дома. Мне важно, чтобы в SPA-центре было чисто, комфортная температура.
Николай
— В среднем я хожу в баню раз или два раза в неделю. Предпочитаю в «Кировские бани», потому что там пар более мягкий и в парилке приятнее находиться: я сравнивал и с «Сандунами», и с «Фёдоровскими банями» — там давит сильно пар. В «Кировские бани» всё больше и больше народу начинает ездить, в том числе с правого берега.
Валентина, работает в сфере туризма
— Хожу редко, предпочитаю бани, хаммам с умеренной температурой, не финские и не русские. Для того чтобы по-настоящему расслабиться, мне нужно ходить туда в одиночестве, без компании.
СЮЖЕТ
Помимо бань и SPA-комплексов новосибирцы сейчас активно выбирают победителей в других номинациях, а случайные прохожие рассказали НГС еще и об идеальном баре, стоматологическом центре, которому можно доверять, надежных банках и жилых комплексах города, в которых хочется жить.