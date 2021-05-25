«Туда всё больше и больше народу ездит, даже с правого берега»: в каких банях отдыхают сибиряки — 11 адресов

На этой неделе, 29 мая , мы узнаем, кто станет победителем третьей «Народной премии НГС». Всего 10 номинаций , одна из которых — «Банный комплекс и SPA-центр года». Мы поговорили с новосибирцами и узнали, как часто они ходят в такие места, какие услуги выбирают и что нужно для настоящего расслабления.



Примите участие в «Народной премии НГС»! Помогите нам выбрать лучший банный комплекс и SPA-центр — вот 10 , которые попали в шорт-лист. За какое место для релакса вы проголосуете?

Василиса, учится в строительном институте, работает вожатой