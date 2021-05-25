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«Туда всё больше и больше народу ездит, даже с правого берега»: в каких банях отдыхают сибиряки — 11 адресов

Случайные прохожие на улицах Новосибирска рассказали, что должно быть в хорошей бане и SPA-центре

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Николай бывал в разных банях, но самые любимые <nobr class="_">у него —</nobr> в Кировском районе Новосибирска

Николай бывал в разных банях, но самые любимые у него — в Кировском районе Новосибирска

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В Новосибирске выбирают лучший банный комплекс и SPA-центр 2021 года

На этой неделе, 29 мая, мы узнаем, кто станет победителем третьей «Народной премии НГС». Всего 10 номинаций, одна из которых — «Банный комплекс и SPA-центр года». Мы поговорили с новосибирцами и узнали, как часто они ходят в такие места, какие услуги выбирают и что нужно для настоящего расслабления.

Примите участие в «Народной премии НГС»! Помогите нам выбрать лучший банный комплекс и SPA-центр — вот 10, которые попали в шорт-лист. За какое место для релакса вы проголосуете?

Василиса, учится в строительном институте, работает вожатой

Василиса любит ходить в бани с семьей по праздникам

Василиса любит ходить в бани с семьей по праздникам

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— Я хожу в бани по праздникам, раза три в год, с семьей. SPA-центры тоже нечасто посещаю, но если хожу, то выбираю шоколадное обертывание и какие-то грязевые ванны. На мой взгляд, в бане должна быть хорошая парилка и комфортная температура.

Ирик, инженер-конструктор

Ирик ходит в бани довольно <nobr class="_">часто —</nobr> раз в две недели

Ирик ходит в бани довольно часто — раз в две недели

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— Зимой я хожу в баню раз в две недели, а летом гораздо реже — раз в месяц, не чаще. «Мира Термы» — очень достойное место или же какие-нибудь частные небольшие бани за городом. Чтобы можно было по-настоящему расслабиться, в бане должно быть чисто, уютно, желательно наличие бассейна, прохладительные напитки. Должен быть нероссийский уровень сервиса. В принципе, он такой в «Мире» и в Green Wood Hotel&SPA.

Юлия и Алина

Юлия — слева, Алина — справа

Юлия — слева, Алина — справа

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Юлия, интернет-маркетолог:

— Редко бываю — в основном хожу в «Мира Термы». Посещаю там бани и бассейн. Особенно люблю хаммам. Для меня это самый лучший хаммам в городе. Еще очень хорошие бани в аквапарке. Еще я была в обычных новосибирских банях, которые снимают по часам, но мне там не нравится. Там неуютно: какие-то кожаные диваны страшные, странные комнаты для того, чтобы я, наверное, привела еще одну женщину с собой. (Смеётся.)

Алина, фотограф, дизайнер:

— Я тоже нечасто бываю, но очень люблю. Надо исправляться и бывать чаще. Я была в «Мира Термах» и больше нигде, хотя знаю, что много еще есть. Я пользовалась там услугами массажа, была в зоне «Аква» и в банях — всё круто. В «Мире» 450 человек лимит: как-то я была 450-й, было очень большое желание уйти, потому что подумала, что там будет муравейник, но всё равно было комфортно.

Оксана, госслужащая

Оксана хочет съездить в «Мира Термы» на новом месте

Оксана хочет съездить в «Мира Термы» на новом месте

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— Сто лет уже не была, но очень хочу, просто нет времени. Хочу попасть в «Мира Термы» в Сосновом бору. Столько друзей у меня туда уже переходило — все хвалят. У меня всё не получается вырваться, но я все-таки схожу. Нравится, что там есть бассейны, турецкий массаж, место, где можно покупаться даже зимой, — это вообще восторг. Когда еще был филиал на «Речном вокзале», я туда ходила, очень нравилось, особенно хаммам.


Евгений, работает в сфере строительства

Евгений предпочитает хаммам

Евгений предпочитает хаммам

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— Мне нравится хаммам в «Мира Термах». Хожу нечасто — может, три-четыре раза в год.

Виктория, свой бизнес

Виктория любит жаркую русскую баню

Виктория любит жаркую русскую баню

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— Очень редко, но бывает. В основном выбираю абонемент на какое-то количество часов и отдыхаю: хожу по баням, иногда на массаж. Больше всего я люблю русскую баню под 90 градусов и хаммам. Сейчас у каждого человека много всего происходит, в том числе на работе, разные стрессы, поэтому бани и SPA-центры должны быть атмосферными, с несколькими видами бань на разную аудиторию, чтобы была возможность расслабиться, чтобы человек забылся.

Алексей, работает в сфере финансов

Алексей ходит и в классические бани, и в SPA-центры для релакса

Алексей ходит и в классические бани, и в SPA-центры для релакса

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— Я хожу либо совсем в «баню-баню», где мужиками паримся, ныряем в холодную воду, либо в SPA-центр — «Мира Термы» или аквапарк, где уже просто релакс. Для похода в баню, как правило, какой-то повод нужен, а в SPA-центр — если сертификат подарили женщинам или с детьми. В «Термах» нравятся необычные бани с солями, где можно хорошо продышаться, а в аквапарке в джакузи приятно.

Виктория, занимается комнатными растениями

Виктория с мужем любили ходить в SPA-центры, но теперь не всегда получается

Виктория с мужем любили ходить в SPA-центры, но теперь не всегда получается

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— Раньше ходили очень часто — в Marriott, теперь не всегда получается. Собирались в понедельник с девчонками в баню, но заболела няня, поэтому пришлось остаться дома. Мне важно, чтобы в SPA-центре было чисто, комфортная температура.

Николай

Николай любит мягкий пар, который не давит

Николай любит мягкий пар, который не давит

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— В среднем я хожу в баню раз или два раза в неделю. Предпочитаю в «Кировские бани», потому что там пар более мягкий и в парилке приятнее находиться: я сравнивал и с «Сандунами», и с «Фёдоровскими банями» — там давит сильно пар. В «Кировские бани» всё больше и больше народу начинает ездить, в том числе с правого берега.

Валентина, работает в сфере туризма

Валентина выбирает бани с умеренными температурами

Валентина выбирает бани с умеренными температурами

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— Хожу редко, предпочитаю бани, хаммам с умеренной температурой, не финские и не русские. Для того чтобы по-настоящему расслабиться, мне нужно ходить туда в одиночестве, без компании.

СЮЖЕТ

Народная премия НГС

Помимо бань и SPA-комплексов новосибирцы сейчас активно выбирают победителей в других номинациях, а случайные прохожие рассказали НГС еще и об идеальном баре, стоматологическом центре, которому можно доверять, надежных банках и жилых комплексах города, в которых хочется жить.

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баниголосованиеSPA-комплексы
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