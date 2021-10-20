В мэрии назвали число сотрудников муниципальных бань, которые скоро останутся без работы

Мэрия сокращает почти половину сотрудников муниципальных бань МБХ «Сибирячка», оставшаяся часть персонала останется работать по срочному договору до апреля следующего года. Таким образом, после передачи бань инвесторам без работы останутся больше 90 человек.



Об этом заявил 20 октября на пресс-конференции глава Департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин. По его словам, в ближайшие полгода муниципальные бани ( № 3 , 7, 36, 26, 22, «Бодрость»), которые готовят к передаче инвесторам, будут работать в по определенному графику, работать останутся 42 человека.