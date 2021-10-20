В мэрии назвали число сотрудников муниципальных бань, которые скоро останутся без работы

Мэрия сокращает почти половину сотрудников муниципальных бань МБХ «Сибирячка», оставшаяся часть персонала останется работать по срочному договору до апреля следующего года. Таким образом, после передачи бань инвесторам без работы останутся больше 90 человек.
Об этом заявил 20 октября на пресс-конференции глава Департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин. По его словам, в ближайшие полгода муниципальные бани (
— Мы объявили работникам наших бань, что 29 октября происходит сокращение. Это обязательная процедура для дальнейшей передачи бани. Хоть по концессии, хоть по инвест-договору, — объяснил начальник департамента. — Мы бани не закрываем, они будут работать в несколько усеченном формате до апреля.
По словам начальника департамента, в ближайшие полгода каждая из шести бань будет работать по два дня в неделю. По данным департамента, сегодня в штатном расписании банного хозяйства 97 единиц, но новому останется 42 единицы. Эти люди будут работать до апреля, потом у них истечет срок договора.
Виталий Витухин подчеркнул, что мэрия в любом случае сохранит бани, только за счет инвестора, который вложит в реконструкцию свои деньги. По предварительным расчетам, на работы нужны 289,8 миллиона рублей — таких денег нет ни у банного хозяйства, ни у муниципалитета. Пока инвестор не определен.
В августе 2019 года после долгой реконструкции в Новосибирске открылись Федоровские бани, которые тоже в свое время передали инвестору. В этом году мы спросили у прохожих, как часто они ходят в баню и попросили называть самые любимые банные комплексы.