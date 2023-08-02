Три новосибирских бани начали ремонтировать — когда их откроют и сколько будет стоить вход

Ремонт проведут поэтапно, отделения будут частично закрывать. Работы с женского отделения. После открытия бани будут работать по графику четыре рабочих дня: два мужских и два женских. В каждой паре дней один льготный, другой без льгот.



— С 1 июня 2023 года тариф на помывку в общих и душевых отделениях муниципальных бань составляет 293 рубля, льготный тариф — 136 рублей, — сообщает Telegram-канал мэрии Новосибирска.