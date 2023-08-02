Три новосибирских бани начали ремонтировать — когда их откроют и сколько будет стоить вход

В сентябре 2023 в Новосибирске снова заработают три муниципальные бани №36, № 19 и №26 Они находятся на улицах Петропавловской, Чекалина и Первомайской. Сейчас там начали ремонт. Об этом 2 августа сообщил пресс-центр мэрии Новосибирска.
В перечень ремонтных работ входит восстановление тепловых пунктов и приборов учета, ревизия, выравнивание плитки, замена дерева в парильных отделениях и нанесение пропитки, перетяжка мебели, обработка дезинфицирующими и отбеливающими средствами.
Ремонт проведут поэтапно, отделения будут частично закрывать. Работы с женского отделения. После открытия бани будут работать по графику четыре рабочих дня: два мужских и два женских. В каждой паре дней один льготный, другой без льгот.
— С 1 июня 2023 года тариф на помывку в общих и душевых отделениях муниципальных бань составляет 293 рубля, льготный тариф — 136 рублей, — сообщает Telegram-канал мэрии Новосибирска.
Муниципальному банному хозяйству «Сибирячка» принадлежит шесть бань: № 3 (ул. Беловежская), № 19 «Бодрость» (ул. Первомайская), № 22 (ул. Смоленская), № 7 (ул. Гурьевская), № 26 (ул. Чекалина), № 36 (ул. Петропавловская). С июня прошлого года бани были закрыты. В мэрии рассказали, что искали инвесторов, которые проведут ремонт, но сейчас работы ведут за счет бюджета.
— Бани № 7 и № 22 планируется восстановить за счет частных инвестиций — цитирует мэрия начальника управления потребительского рынка мэрии города Новосибирска Наталью Чагину.
Также в Кировском районе по муниципальным баням № 3 заключен договор простого товарищества с частным инвестором — за 60 месяцев он выполнит ремонт за счет собственных вложений.
В ноябре 2021 журналист побывала в муниципальной бане. Читайте репортаж о том, как это было.