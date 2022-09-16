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Городские бани передают инвесторам — репортаж из заведения, в которое требуется вложить 120 миллионов

Бизнесмены обязаны сохранить бани, но имеют право построить там новые здания

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Здание бань № 36 построили в 1942 году

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Мэрия Новосибирска передает городские бани инвесторам — сейчас власти ищут предпринимателей, которые заберут бани, вместе с этим получат возможность развернуть свой бизнес на этих участках.

До 2022 года в городе оставалось шесть муниципальных бань — они работали до весны и в мае закрылись до появления инвесторов. Решение передать бани бизнесу мэрия приняла еще в прошлом году — причину объяснили тем, что нет возможности содержать хозяйство, нет денег ремонтировать старые здания, а работать в них уже опасно.

Площадь — около 1000 квадратных метров

Площадь — около 1000 квадратных метров

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16 сентября глава Департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин показал журналистам, как выглядит муниципальная баня № 36 на улице Петропавловской, и рассказал, что будет со всеми городскими банями в ближайшее время.

Здание бань № 36 построено в 1942 году и с самого начала использовалось по назначению. Но за 80 лет там не провели ни одного капитального ремонта. Поэтому это здание, как и другие здания муниципальных бань (по заключению мэрии), обветшало и теперь ждет своего инвестора.

В бане есть мужское и женское отделения

В бане есть мужское и женское отделения

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Фасад здания выглядит прилично, но «это просто губы накрасили», говорит директор банного хозяйства Виктор Таркин и показывает здание изнутри: на стенах несколько маячков, по которым отслеживают поведение трещин, обваливается штукатурка.

Во дворе здания платная парковка (100 рублей за грузовую машину, 80 — за легковую) — это дополнительные поступления в кассу, но и с ними прибыль бани не позволяет заниматься капитальным ремонтом, говорит руководитель банного хозяйства. Чтобы хотя бы начать, нужно провести серьезную экспертизу. По его словам, до этого заказывали лишь визуальные осмотры, где им показывали, что не соответствует стандартам.

Инвестор должен вложить в реконструкцию не меньше 120 миллионов рублей

Инвестор должен вложить в реконструкцию не меньше 120 миллионов рублей

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— Здесь нужно шурфить все стены, потому что с 1942 года все температурные режимы для бани, вся влага входит в толщу стены и зимой разрушает кладку несущих и ограждающих конструкций, — пояснил он.

Сейчас инвесторам озвучивают перечень работ реконструкции и минимальные расходы, к которым они должны быть готовы. По словам начальника департамента Виталия Витухина, по предварительным расчетам, в один объект инвестор должен вложить не меньше 120 миллионов рублей.

Бани будут передавать парами, так как иначе разберут только перспективные, а остальные так и останутся разрушаться

Бани будут передавать парами, так как иначе разберут только перспективные, а остальные так и останутся разрушаться

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Почему не было капремонта?

— Просто это подведомственное учреждение. Организация, которая заведомо убыточная, — объяснил Виталий Витухин. Себестоимость часа (в сегодняшних ценах) — примерно 440 рублей. Продают всем горожанам услугу за 260 в час. Даже без льготников бюджет доплачивает эту разницу, а льготники платят 125 рублей.

Он уточнил, что каждый год на содержание бань из бюджета тратили 33 миллиона рублей и бани были планово-убыточными, но горожанам нужно было предоставить такую услугу.

Капитальный ремонт в здании не делали с момента открытия

Капитальный ремонт в здании не делали с момента открытия

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В итоге инвесторам передадут 6 муниципальных бань: № 3, 7, 36, 26, 22, «Бодрость».

— Сейчас сформированы две пары: в пару к бане 36 идет баня № 26 в поселке Пашино. Вторая пара — баня № 7 на Гурьевской, где Октябрьский рынок, и баня № 22 на ОбьГЭС. И отдельным лотом идет баня № 19 «Бодрость» в Первомайске — единственная баня, которая до сих пор топится углем, абсолютно в неприглядном состоянии, — перечислил Виталий Витухин. — И шестая баня идет обособленно — это баня № 3 на улице Беловежской. Там ситуация такая, что частью бани владеет другое лицо, поэтому такие объекты не могут идти через торги. Мы вынуждены заключать договор с совладельцем здания.

Инвесторов определят в начале ноября, работы должны начаться до конца года

Инвесторов определят в начале ноября, работы должны начаться до конца года

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По словам Виталия Витухина, все моменты будут прописаны в инвестиционном договоре, прежде всего то, что бани должны сохранить после реконструкции. Инвестора определят в начале ноября, работы должны быть закончены в течение 39 месяцев после заключения договора.

После ремонта инвестор может ставить свои расценки, но четыре дня в неделю должны быть льготные цены. На участке, где находятся бани, инвестор может развернуть строительство (надстройки, пристройки, другие здания в пределах этой территории). Появление жилого дома исключено, подчеркнул Виталий Витухин, а вот бизнес-центр или какие-то апартаменты, — возможно. В любом случае инвестор должен сохранить баню, причем не меньшей площади, что она была до прихода инвестора.

В конце прошлого года корреспондент НГС сходила в муниципальную общественную баню. Как это было, можно прочитать в репортаже.

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