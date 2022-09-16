Городские бани передают инвесторам — репортаж из заведения, в которое требуется вложить 120 миллионов

Мэрия Новосибирска передает городские бани инвесторам — сейчас власти ищут предпринимателей, которые заберут бани, вместе с этим получат возможность развернуть свой бизнес на этих участках.



До 2022 года в городе оставалось шесть муниципальных бань — они работали до весны и в мае закрылись до появления инвесторов. Решение передать бани бизнесу мэрия приняла еще в прошлом году — причину объяснили тем, что нет возможности содержать хозяйство, нет денег ремонтировать старые здания, а работать в них уже опасно.