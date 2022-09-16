Городские бани передают инвесторам — репортаж из заведения, в которое требуется вложить 120 миллионов
Бизнесмены обязаны сохранить бани, но имеют право построить там новые здания
Мэрия Новосибирска передает городские бани инвесторам — сейчас власти ищут предпринимателей, которые заберут бани, вместе с этим получат возможность развернуть свой бизнес на этих участках.
До 2022 года в городе оставалось шесть муниципальных бань — они работали до весны и в мае закрылись до появления инвесторов. Решение передать бани бизнесу мэрия приняла еще в прошлом году — причину объяснили тем, что нет возможности содержать хозяйство, нет денег ремонтировать старые здания, а работать в них уже опасно.
16 сентября глава Департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин показал журналистам, как выглядит муниципальная баня № 36 на улице Петропавловской, и рассказал, что будет со всеми городскими банями в ближайшее время.
Здание бань № 36 построено в 1942 году и с самого начала использовалось по назначению. Но за 80 лет там не провели ни одного капитального ремонта. Поэтому это здание, как и другие здания муниципальных бань (по заключению мэрии), обветшало и теперь ждет своего инвестора.
Фасад здания выглядит прилично, но «это просто губы накрасили», говорит директор банного хозяйства Виктор Таркин и показывает здание изнутри: на стенах несколько маячков, по которым отслеживают поведение трещин, обваливается штукатурка.
Во дворе здания платная парковка (100 рублей за грузовую машину, 80 — за легковую) — это дополнительные поступления в кассу, но и с ними прибыль бани не позволяет заниматься капитальным ремонтом, говорит руководитель банного хозяйства. Чтобы хотя бы начать, нужно провести серьезную экспертизу. По его словам, до этого заказывали лишь визуальные осмотры, где им показывали, что не соответствует стандартам.
— Здесь нужно шурфить все стены, потому что с 1942 года все температурные режимы для бани, вся влага входит в толщу стены и зимой разрушает кладку несущих и ограждающих конструкций, — пояснил он.
Сейчас инвесторам озвучивают перечень работ реконструкции и минимальные расходы, к которым они должны быть готовы. По словам начальника департамента Виталия Витухина, по предварительным расчетам, в один объект инвестор должен вложить не меньше 120 миллионов рублей.
Почему не было капремонта?
— Просто это подведомственное учреждение. Организация, которая заведомо убыточная, — объяснил Виталий Витухин. Себестоимость часа (в сегодняшних ценах) — примерно 440 рублей. Продают всем горожанам услугу за 260 в час. Даже без льготников бюджет доплачивает эту разницу, а льготники платят 125 рублей.
Он уточнил, что каждый год на содержание бань из бюджета тратили 33 миллиона рублей и бани были планово-убыточными, но горожанам нужно было предоставить такую услугу.
В итоге инвесторам передадут 6 муниципальных бань: № 3, 7, 36, 26, 22, «Бодрость».
— Сейчас сформированы две пары: в пару к бане 36 идет баня
По словам Виталия Витухина, все моменты будут прописаны в инвестиционном договоре, прежде всего то, что бани должны сохранить после реконструкции. Инвестора определят в начале ноября, работы должны быть закончены в течение 39 месяцев после заключения договора.
После ремонта инвестор может ставить свои расценки, но четыре дня в неделю должны быть льготные цены. На участке, где находятся бани, инвестор может развернуть строительство (надстройки, пристройки, другие здания в пределах этой территории). Появление жилого дома исключено, подчеркнул Виталий Витухин, а вот бизнес-центр или какие-то апартаменты, — возможно. В любом случае инвестор должен сохранить баню, причем не меньшей площади, что она была до прихода инвестора.
В конце прошлого года корреспондент НГС сходила в муниципальную общественную баню. Как это было, можно прочитать в репортаже.