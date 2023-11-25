Муниципальную баню выставили на торги в Новосибирске — ее хотят сдать в аренду

В Новосибирске выставили на торги муниципальную баню, которая находится на улице Смоленская. Как сообщается на сайте «ГИС Торги», речь идет о праве заключения договора аренды здания.
Площадь здания составляет 431, 50 квадратного метра, оно расположена на улице Смоленская,4. По указанному адресу находятся общественные бани №22.
В документах указано, что арендатору предоставят во временное владение помещения «в целях осуществления незапрещённой законодательством деятельности».
— <…> деятельность бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг; деятельность саун, соляриев, салонов для снижения веса и похудения и т.п., — сказано в документах.
Договор планируется заключить на пять лет, величина арендной платы будет определена по результатам торгов. Сейчас начальная цена лота составляет более 8, 1 миллиона рублей, ежемесячный платеж по такой стоимости достигает 135 750 рублей.
Здание построили в 1956 году, оно находится в муниципальной собственности и принадлежит МБУ «Банное хозяйство «Сибирячка» на праве оперативного управления. Подать заявку на участие в торгах можно до 11 декабря, подвести итоги планируется 13 декабря.
На сайте мэрии Новосибирска в середине ноября появились данные о том, что общественные бани № 22 по улице Смоленская готовятся сдать в аренду. Кроме них, муниципальному банному хозяйству «Сибирячка» принадлежат еще пять бань.