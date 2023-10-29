Новосибирская компая продаёт акции завода — их оценили почти в миллиард

Всего на торги в конце октября выставили восемь лотов, в один из них вошли 180 900 акций — 11, 62% от общего пакета акций завода. Стоимость лота достигает 141 миллион рублей. Еще в семи лотах находятся по 124 496 акций. Цена каждого из них составляет 97, 1 миллиона рублей, в них находятся по 8% от общего пакета акций предприятия.

