Новосибирская компая продаёт акции завода — их оценили почти в миллиард

Новосибирская компания выставила на торги акции Красноярского электровагоноремонтного завода (АО «КрЭВРЗ»). Общая стоимость лотов составляет более 820 миллионов рублей.
Информация о проведении торгов появилась в едином федеральном реестре сведений о банкротстве 27 октября. Речь идет об акциях, которые принадлежат АО Строительная компания «Афина Паллада».
Всего на торги в конце октября выставили восемь лотов, в один из них вошли 180 900 акций — 11, 62% от общего пакета акций завода. Стоимость лота достигает 141 миллион рублей. Еще в семи лотах находятся по 124 496 акций. Цена каждого из них составляет 97, 1 миллиона рублей, в них находятся по 8% от общего пакета акций предприятия.
Провести торги планируется в середине декабря этого год. Их организовало ООО «Правовое Бюро».
— К участию в торгах допускаются лица, своевременно подавшие заявку и уплатившие задаток, — указано в документах.
По данным «Контур.Фокуса», АО СК «Афина Паллада» образовали в 2003 году в Новосибирске, компания признана банкротом в 2017 году. В отношении нее открыли конкурсное производство. Конкурсным управляющим организации выступает Максим Лапкин, учредители не уточняются. Ранее совладельцами фирмы числились Гайк Магакелян, и ЗАО Агентство «Афина Паллада». На конец 2022 года баланс компании составил 95 миллионов рублей. В 2017 году НГС сообщал, что следователи возбудили дело в отношении президента АО СК «Афина Паллада» из-за долгов по зарплате.
Красноярский электровагоноремонтный завод основали в 1898 году. Как сообщается на сайте предприятия, в 2003 году завод вошел в состав ОАО «Российские железные дороги» в качестве филиала, а в 2007 году на базе его имущества было создано дочернее ОАО «Красноярский электровагоноремонтный завод», которое занималось ремонтом пассажирских, почтовых вагонов и другим. В 2013 году Красноярский ВРЗ вошел в состав группы компаний «Афина-Паллада».
— Завод оказался в сложной ситуации из-за снижения объемов производства, разрыва партнерских связей, сокращения коллектива, — указано на сайте предприятия. — В 2023 году на заводе произошла смена руководства и стратегии развития. Взят курс на возрождение производства и укрепления кадрового потенциала.
Сейчас завод заключил договоры на ремонт линейного оборудования с рядом предприятий, указано на сайте компании. Он выполняет заказы для нужд железных дорог Монгольской Народной Республики, Республики Беларусь, а также ремонт вагонов для Минобороны Российской Федерации.
В октябре НГС сообщал, что в Новосибирске на торгах продали площади в здании на Бердском шоссе. Ранее оно принадлежало компании «Холидей», которая обанкротилась.