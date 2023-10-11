Два этажа здания обанкротившегося «Холидея» на Бердском шоссе купили новые владельцы

«Холидей» была одной из крупнейших компаний Новосибирска, на пике она работала в пяти регионах и владела крупнейшей сетью супермаркетов за Уралом. Но это не спасло ее от банкротства. Обозреватель НГС Стас Соколов рассказывал историю этой и других новосибирских компаний, которые были лидерами рынка, но все потеряли.

