Два этажа здания обанкротившегося «Холидея» на Бердском шоссе купили новые владельцы

Площади в здании на Бердском шоссе, 61 в Новосибирске продали на торгах. Ранее оно принадлежало компании «Холидей», которая обанкротилась.
По информации базы Rusprofile, ООО «Компания Холидей» зарегистрирована в рпабочем поселке Кольцово в 2004 году. Учредители — Николай Скороходов и «Х.С.Р. Холидей Сибериада Ритейлинг Груп Лимитед», зарегистрированная на Кипре. Организация находится в процессе банкротства, конкурсный управляющий — Аркадий Зырянов.
Информацию о продаже опубликовали на сайте «Федресурс». Согласно справке, покупателем помещений на втором этаже стал индивидуальный предприниматель Алексей Егоров, зарегистрированный в Астрахани. Цена лота составила 6 миллионов 441 тысячу рублей, площадь помещений — 404 квадратных метра.
— Планируем под сдачу в аренду. Пока вопрос с отоплением решаем, потому что есть проблемы. Там еще четвертый этаж остался, если стоимость будет интересная, то возьмем, — рассказал Алексей Егоров журналисту НГС.
Часть здания выкупила Вера Шапилова, зарегистрированная в Барнауле как индивидуальный предприниматель. Согласно выписке из Росреестра, помещение площадью 398,2 квадратных метра находится на третьем этаже. Стоимость составила 5 миллионов 804 тысячи рублей. Связаться с покупательницей не удалось. По информации из базы «Контур.Фокус», Вера Шапилова занимается оптовой торговлей машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства, а также прочими автотранспортными средствами.
«Холидей» была одной из крупнейших компаний Новосибирска, на пике она работала в пяти регионах и владела крупнейшей сетью супермаркетов за Уралом. Но это не спасло ее от банкротства. Обозреватель НГС Стас Соколов рассказывал историю этой и других новосибирских компаний, которые были лидерами рынка, но все потеряли.