Shkulev Media Holding запускает стартап-акселератор для бизнес-проектов

Shkulev Media Holding запускает стартап-акселератор ПУSHКА, к участию в котором приглашает проекты на уровне тестирования бизнес-модели и работающего MVP. Одно из важных условий — они должны быть рассчитаны на широкую аудиторию. При этом проекты могут не ограничиваться медиа-тематикой, но преимуществом будет связь с основным бизнесом холдинга.
Оценивать бизнес-план и перспективы продукта будет команда экспертов, она же определит план развития и ключевые показатели. Проекты, которые экспертная группа выберет в рамках этой оценки, получат необходимый формат поддержки: ресурсный, финансовый, аудиторный или любой другой.
— Как правило, мало хорошей идеи. Уникальные проекты рождаются не только от сочетания факторов везения, востребованности или новизны, но и от возможностей и условий, в которых они растут, дожидаясь своего часа, — говорит корпоративный директор по развитию продуктов группы компаний Анатолий Рожков. — Уверен, что благодаря запуску акселератора мы увидим интересные проекты, которые имеют перспективу стать действительно популярными и успешными при нашей поддержке.
Заявки принимаются на сайте акселератора.