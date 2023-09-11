Сеть Decathlon может вернуться в Россию. Ждать ли открытия в Новосибирске?

В Минпромторге России заявили, что спортивные гипермаркеты Decathlon могут начать открываться в России до конца года. НГС выяснил, что известно возобновления работы сети в Новосибирске региональным властям.
Заместитель главы Минпромторга России Виктор Евтухов рассказал в интервью каналу «Россия 24», что магазины вскоре могут открыться:
— Сделка компании Decathlon была одобрена правительственной комиссией несколько месяцев назад, уже уплачен обязательный взнос в бюджет. Думаю, до конца года магазины будут открываться.
В Новосибирской области у властей пока нет информации о том, что сеть возобновит работу в регионе.
— Пока ничего неизвестно. До нас такая информация не доходила, — рассказал министр торговли и промышленности региона Андрей Гончаров.
Французская сеть Decathlon приостановила работу в России в марте 2022 года. В Новосибирске этот магазин работал на улице Фабричной. Ранее сообщалось, что он может снова открыться этой осенью.