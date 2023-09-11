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СрочноЖдать ли открытия Decathlon в Новосибирске?
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Сеть Decathlon может вернуться в Россию. Ждать ли открытия в Новосибирске?

Магазин закрылся на Фабричной еще в 2022 году

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Магазин в Новосибирске сейчас закрыт

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В Минпромторге России заявили, что спортивные гипермаркеты Decathlon могут начать открываться в России до конца года. НГС выяснил, что известно возобновления работы сети в Новосибирске региональным властям.

Заместитель главы Минпромторга России Виктор Евтухов рассказал в интервью каналу «Россия 24», что магазины вскоре могут открыться:

— Сделка компании Decathlon была одобрена правительственной комиссией несколько месяцев назад, уже уплачен обязательный взнос в бюджет. Думаю, до конца года магазины будут открываться.

В Новосибирской области у властей пока нет информации о том, что сеть возобновит работу в регионе.

— Пока ничего неизвестно. До нас такая информация не доходила, — рассказал министр торговли и промышленности региона Андрей Гончаров.

Французская сеть Decathlon приостановила работу в России в марте 2022 года. В Новосибирске этот магазин работал на улице Фабричной. Ранее сообщалось, что он может снова открыться этой осенью.

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