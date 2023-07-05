«Приехали забирать свои деньги»: водители «Газелей» устроили бунт у магазина стройматериалов в Новосибирске

Днем 5 июля около магазина строительных материалов «Формула М2» прошла забастовка водителей грузовых «Газелей». Подрядчики, которые перевозили материалы магазина, заявили, что им не выплатили деньги.
— Мы возили грузы, они не оплачивали, накопили долг больше 300 тысяч перед нами, — объяснил журналисту НГС один водителей — представитель перевозчика «VS Новосиб».
Всего около офиса компании на Красина, 69, по оценкам корреспондентов НГС, днем собралось около 20 машин. Газелисты приехали туда к 7 утра и перекрыли оба выезда со двора компании — эту информацию подтвердили и сами бастующие и работники магазина.
— Мы сегодня не вышли на работу, — рассказал один из бастующих, — Обижают бедных коммерсантов. Они нас нанимают, обещают золотые горы и кидают вообще всех. Говорят: «Завтра, послезавтра», потом телефон не берут.
Еще один перевозчик, Кирилл Федотов, рассказал, что с утра перед частью подрядчиков все-таки погасили долг:
— Людей не рассчитывали, были задолженности у организации, перевозчики приехали забирать свои честно заработанные деньги. Неоднократно пытались выйти на контакт, но нам ни телефонов не давали, ничего, — заявил Кирилл Федотов.
К бастующим приехали сотрудники полиции. Как передал наш журналист с места, полицейские грозились увезти водителей в отдел за несанкционированный митинг. НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, там сообщили, что уточняют информацию. В единой справочной «Формула М2» сообщили, что не знают о случившемся и попросили написать им на почту.
Юридическое название «Формула М2» — «Иктоникс трейд», компания зарегистрирована в Барнауле в 2003 году. Магазины работают в Новосибирске, Барнауле, Бийске и Горно-Алтайске. Директором «Иктоникс трейд» значится Дарья Клушина, конечные владельцы — Нина Дорошева и Василий Федорищев. Выручка компании за 2022 год составила 2 миллиарда, чистая прибыль — 7,5 миллиона.
Судя по картотеке Октябрьского районного суда, сейчас у «Иктоникс трейд» уже идет тяжба о невыплате заработной платы.
В апреле 2022 года в Новосибирске несколько дней бастовали водители и операторов мусоровозов «ЭкоТранс-Н». Они рассказали, что недавно их лишили 80 единиц современной спецтехники, взамен предоставив всего 30 машин, которые плохо приспособлены для сбора отходов. Мы публиковали репортаж из гаража, в котором мусорщики также жаловались на переработки и низкие зарплаты.