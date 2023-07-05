«Приехали забирать свои деньги»: водители «Газелей» устроили бунт у магазина стройматериалов в Новосибирске

— Мы возили грузы, они не оплачивали, накопили долг больше 300 тысяч перед нами, — объяснил журналисту НГС один водителей — представитель перевозчика «VS Новосиб».

Всего около офиса компании на Красина, 69, по оценкам корреспондентов НГС, днем собралось около 20 машин. Газелисты приехали туда к 7 утра и перекрыли оба выезда со двора компании — эту информацию подтвердили и сами бастующие и работники магазина.